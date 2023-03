Ngày 9-3, ông Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết thành phố vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện đảm bảo an ninh, an toàn cho việc tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.



Lắp đặt bổ sung Camera an ninh phục vụ lễ hội cà phê

Theo đó, thành phố yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng các kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, công tác phòng cháy chữa cháy. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, giải quyết tình trạng "xe dù, bến cóc", đối tượng lạng lách, đánh võng, nẹt-pô, lập lại trật tự đô thị trên địa bàn...

Đặc biệt, thành phố tổ chức vận hành khai thác 500 mắt Camera an ninh trên các tuyến đường, khu dân cư hoạt động 24/24h, phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm.

"UBND thành phố chỉ đạo lực lượng công an chủ trì phối hợp với các lực lượng khác triển khai các hoạt động bảo vệ, xử lý kịp thời, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống xấu xảy ra. Lực lượng Dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng Công an phường, xã tổ chức tuần tra kiểm soát phòng ngừa, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh ngay tại khu dân cư, tổ dân phố, thôn, buôn…trong thời gian diễn ra lễ hội" - ông Hưng cho biết thêm.