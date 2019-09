Một vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A

Theo ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, báo cáo của Văn phòng (Bộ Công an) cho biết trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 31-8 đến 2-9), toàn quốc xảy ra 73 vụ tai nạn giao thông, làm chết 57 người chết, 46 người bị thương.

So với cùng kỳ năm 2018 giảm 10 vụ (12,05%), tăng 11 người chết (23,91%), giảm 7 người bị thương (13,2%).

Trong đó, ngày 2-9, toàn quốc xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 20 người.

Lực lượng tuần tra kiểm soát đường bộ đã xử lý 16.616 trường hợp vi phạm (vi phạm nồng độ cồn là 262 trường hợp); phạt tiền hơn 7,1 tỉ đồng, tạm giữ 117 ô tô, 2.304 mô tô, 23 phương tiện khác; tước 405 giấy phép lái xe.

Trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, đường dây nóng của Ủy ban ATGT quốc gia đã tiếp nhận và xử lý 67 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh của người dân.

Các thông tin phản ánh chủ yếu về tình trạng vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng ô tô mà chủ yếu là tình trạng chở quá số lượng, nhồi nhét hành khách, tăng giá vé trái quy định và tình trạng ùn ứ giao thông tại khu vực cửa ngõ trên địa bàn thành phố Hà Nội, TP HCM trong ngày đầu và ngày cuối của dịp nghỉ lễ và trên một số tuyến quốc lộ do mật độ phương tiện giao thông tăng cao hoặc do sự cố, tai nạn giao thông.

Sau khi nhận được thông tin trên đường dây nóng, Ủy ban ATGT Quốc gia đã phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, các địa phương yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh.

Tình hình trật tự an toàn giao thông trong 3 ngày nghỉ Lễ 2-9 được đảm bảo, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; tai nạn giảm số vụ và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2018; không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Tuy nhiên, số người chết do tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ tăng so với cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân tai nạn giao thông chủ yếu là do người điều khiển xe mô tô, xe máy vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông như chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, thiếu quan sát, đi sai phần đường, vi phạm quy định nồng độ cồn.

Hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải đường bộ vẫn còn xảy ra trên một số tuyến như tình trạng xe khách chở quá số người, thu tiền quá giá vé quy định diễn ra trong ngày đầu và ngày cuối kỳ nghỉ.