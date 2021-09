Chiều 12-9, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết tính tới trưa cùng ngày, địa phương đã ghi nhận thêm 51 ca Covid-19 liên quan đến ca bệnh đầu tiên là nữ công nhân Công ty Giày Rieker Việt Nam (KCN Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).



Trong 52 ca bệnh có 50 ca tại thị xã Điện Bàn, 2 ca tại TP Hội An. Trong đó, có 8 gia đình có ca bệnh, có gia đình có tới 7 người dương tính.

Lây mẫu xét nghiệm tại thị xã Điện Bàn Ảnh: CDC Quảng Nam

Cụ thể, chùm 2 ca (1 gia đình): ông T.V.T (SN 1978, công nhân xưởng A Công ty Rieker, ngụ Điện Nam Trung), lây cho con là T.N.P (SN 2010, Điện Nam Trung, học sinh tiểu học cơ sở Võ Như Hưng).

Chùm 3 ca (3 gia đình): Gia đình bà N.T.K (SN 1968, ngụ Điện Ngọc): lây cho con trai là N.H.T (SN 2003, Điện Ngọc) và con gái là N.T.V(1993, Điện Thắng Bắc).

Gia đình bà N.T.T.N (1976, Điện Nam Bắc, công nhân Xưởng A chuyền ST07- Rieker) lây cho 2 con là L.T.T (2004, Điện Nam Bắc, học sinh trường THPT Lương Thế Vinh) và V.T.B.N (2015, Điện Nam Bắc, học sinh trường TH Phan Ngọc Nhân).

Gia đình bà N.T.C (1961, Điện Ngọc): lây cho 2 cháu là N.T.N.N (2001, Điện Ngọc) và N.H.N.Y (2020, Điện Ngọc).

Chùm 4 ca (2 gia đình): Gia đình bà N.T.T (1963, công nhân xưởng B Rieker, Điện An): lây cho 3 người là em gái N.T.K (1968, Điện Ngọc), con trai Đ.N.T.T (1987, Điện An) và cháu trai Đ.N.H.M (2015, Điện An, học sinh trường TH Phan Bôi).

Chuỗi lây nhiễm của 41 ca Covid-19 liên quan đến Công ty Rieker, tính tới tối 11-9 Ảnh: CDC Quảng Nam

Gia đình bà N.T.K.N (1986, Điện Thắng Nam, công nhân Xưởng A chuyền ST13-Rieker): lây cho chồng là N.H.T (1981, Điện Thắng Nam) và 2 con là N.H.L (2011, học sinh trường TH Lê Tự Thống Nhất) và N.P.L (2015, học sinh trường TH Lê Tự Thống Nhất).

Chùm 6 ca (1 gia đình): Bà N.T.V (1993, Điện Thắng Bắc): lây cho chồng là N.L.B (1990, Điện Thắng Bắc), 2 con là N.K.M (2016, Điện Thắng Bắc) và N.T.B.Q (2021, Điện Thắng Bắc), bố chồng là N.L.Đ (1962, Điện Thắng Bắc) và mẹ chồng là T.T.Đ (1962, Điện Thắng Bắc).

Chùm 7 ca (1 gia đình): Bà N.T.K.P (1988, Điện Nam Trung, công nhân Xưởng A chuyền ST5 Rieker): lây cho mẹ chồng là V.T.T (1962, Điện Nam Trung), chồng là L.Đ.T(1985, Điện Nam Trung, công nhân công ty bao bì Tấn Đạt - Chi nhánh 2), 2 con là L.Đ.H (2013, học sinh trường TH Phan Ngọc Vinh) và L.Đ.H (2008, học sinh trường THCS Võ Như Hưng), mẹ ruột là C.T.M (1960, Điện Ngọc) và em ruột là N.H.T (1994, Điện Ngọc).

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 8-9, ngành y tế tỉnh Quảng Nam phát hiện ca bệnh là nữ công nhân Công ty Giày Rieker Việt Nam khi người phụ nữ này có các triệu chứng của Covid-19, được người thân đưa đến bệnh viện xét nghiệm. Qua truy vết đã phát hiện thêm 51 ca bệnh như đã nêu trên. Hiện nay, thị xã Điện Bàn đã áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch. Được biết, Công ty Giày Rieker Việt Nam ở Quảng Nam có hơn 10.000 công nhân.