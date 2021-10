Bắc Trà My có F1, chưa có ca nhiễm như tin đồn

Chiều 26-10, ông Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam), cho hay trên địa bàn huyện có một số F1 của ca bệnh được phát hiện tại huyện Nam Trà My, chưa ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19. Thông tin đồn đoán tại Bắc Trà My đã có trường hợp dương tính là không chính xác. Tuy vậy, người dân huyện Bắc Trà My sinh sống, làm việc tại Nam Trà My rất đông nên nguy cơ có ca bệnh bị lây nhiễm là rất cao. Huyện Bắc Trà My đang tập trung rà soát những trường hợp liên quan.