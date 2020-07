Ngày 22-7, tại phiên họp HĐND lần 11 khoa VI, đại biểu Đoàn Minh Long chất vấn ông Lê Văn Dẽ - Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa liên quan đến sai phạm ở dự án Ocean View Nha Trang. Ông Long đặt vấn đề từ năm 2009 UBND tỉnh Khánh Hòa cấp cho chủ đầu tư Công ty TNHH TM&DV Thiên Nhân II đầu tư dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang (phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang). Dự án được quy hoạch 69 lô biệt thự, mật độ xây dựng 40-60%, chiều cao tối đa 3 tầng. Qua nhiều lần kiểm tra tại dự án có 22 lô xây dựng sai phạm với mật độ 80-100%, chiều cao từ 5- 8 tầng. Năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành 15 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và 14 quyết định cưỡng chế, buộc khắc phục tháo dỡ. Tuy nhiên đến nay, các chủ công trình vẫn bất chấp vi phạm pháp luật, vẫn hoàn thiện đưa công trình vào sử dụng.



"Đến nay các sai phạm này chưa được xử lý mà ngày càng sai thêm. Câu hỏi cử tri đặt ra vì sao các công trình này chưa được cưỡng chế tháo dỡ ngược lại vẫn ung dung tồn tại. Phải chăng các biệt thự này có thế lực nào chống lưng hay bật đèn xanh để họ thực hiện trái quy định pháp luật?"- đại biểu Long chất vấn.

Trả lời về vấn đề này, ông Lê Văn Dẽ, lý giải: "Đến thời điểm này đúng thật là chậm, tiến độ thực hiện việc tháo dỡ so với quy định 30-6 thì đến nay qua tháng 7 rồi. Cái này có một phần thiếu sót của cơ quan ban ngành do UBND tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện. Với tư cách ngành chúng tôi nhận một phần thiếu sót. Chậm vì một số lý do, một là dự án không có chủ vì chủ đầu tư bị cơ quan cách sát điều tra bắt, chỉ còn nhà đầu tư thứ cấp. Việc tiếp cận hồ sơ dự án rất khó, các nhà đầu tư thứ cấp không hợp tác để cơ quan nhà nước lập hồ sơ tháo dỡ về kết cấu. Thời điểm lập phương án tháo dỡ cận tết, bị giản cách xã hội".

Các biệt thự tại dự án Oecean View Nha Trang

Theo ông Dẽ, đến thời điểm hiện nay dự án này có 15 công trình sai phạm về trật tự xây dựng. Sở Xây dựng và UBND TP Nha Trang kiến quyết tháo dỡ. "Tôi xin khẳng định riêng với ngành xây dựng phải tuân thủ pháp luật. Không thể nào đã có quy hoạch rồi mà muốn làm gì làm. Còn chủ đầu tư muốn làm thì phải xin điều chỉnh quy hoạch và được cơ quan chức năng chấp nhận. Xin khẳng định với HĐND riêng về ngành thì không có chống lưng hay bật đèn xanh đèn đỏ gì cả"- ông Dẽ khẳng định.

Ông Đoàn Minh Long, cho rằng mới đây Sở Xây dựng đang tham mưu 2 phương án, một là sẽ tháo dỡ theo quy định pháp luật. Khi làm trái thì phải tháo dỡ. Phương án 2 là xử phạt, thu hồi kinh phí cho nhà nước và cho tồn tại. Cá nhân đại biểu không đồng ý quan điểm này. "Vì chúng ta không tạo ra hành lang pháp lý theo thông lệ và trái quy định pháp luật. Mức phạt hiện nay không đủ sức răn đe để thực hiện nghiêm chỉnh quy định pháp luật. Họ xây căn nhà 10- 15 tỉ nhưng phạt 150 triệu hay dù phạt đến 1 tỉ thì họ vẫn chấp nhận. Như vậy thì mọi người dân đều có thể làm được"- đại biểu Long noi.

Công trình sai phạm tại dự án Ocean View Nha Trang

Các đại biểu khác cũng đặt vấn đề về các căn cứ nào để cho phép công trình sai phạm được tồn tại? Việc quản lý trật tự xây dựng ngay từ gốc, vậy tại sao khi phát hiện ra sai phạm không xử lý ngay, đến khi công trình xây dựng thì mới cưỡng chế?

Ông Lê Xuân Thân, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, cũng cho rằng ngay cả đoàn giám sát của HĐND đi giám sát nhưng công trình sai phạm vẫn hoàn thiện, vấn đề là biết sai mà vẫn cố làm để hi vọng nộp phạt và được tồn tại. Việc áp dụng xử lý sai phạm các điều khoản của Thông tư số 03 của Bộ Xây dựng, cũng quy định về thời gian sai phạm được áp dụng và phải đúng quy hoạch. Tuy nhiên, sai phạm tại Ocean View xảy ra liên tục, kéo dài thì làm sao áp dụng theo thông tư... pháp luật phải được thực hiện nghiêm chỉnh.

Các công trình vẫn đang xây dựng, hoàn thiện dù đã có quyết định cưỡng chế

Liên quan đến sai phạm dự án Ocean View Nha Trang, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao Sở Xây dựng dự thảo văn bản cho UBND tỉnh báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến.