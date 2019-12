Sáng 9-12, tại An Giang đã diễn ra khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021). Kỳ họp nhằm báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND về kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2019; thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020; đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thu- chi ngân sách nhà nước; quyết định một số vấn đề có liên quan đến phát triển KT- XH của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

Tại phiên khai mạc, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã thông qua tờ trình đề nghị HĐND tỉnh bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Thanh Bình (bìa trái) tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước (đứng thứ ba từ trái sang)

Trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh An Giang, các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Văn Phước, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang. Với kết quả 62/64 phiếu thống nhất, ông Phước trở thành tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Ông Lê Văn Phước sinh năm 1969, quê quán xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, có trình độ cử nhân Kinh tế, cao cấp Lý luận chính trị.

Kỳ họp HĐND tỉnh An Giang lần này diễn ra trong 3 ngày, dự kiến sẽ thông qua 28 báo cáo và 28 nghị quyết. Trong đó có 4 nghị quyết về công tác nhân sự. Kỳ họp này cũng sẽ tiến hành chất vấn xoay quanh 8 nhóm vấn đề liên quan đến 7 thủ trưởng các đơn vị sở, ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực và Chủ tịch UBND tỉnh.