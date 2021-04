Hiện trường vụ án mạng

Sáng 24-4, Công an huyện Xuân Lộc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng làm 2 người thương vong.



Theo thông tin ban đầu, đêm 23-4, nam thanh niên khoảng 20 tuổi ngồi nhậu cùng bạn tại một quán gần chợ Việt Kiều thuộc căn cứ 3, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc. Trong lúc nhậu, thanh niên này mâu thuẫn với 2 nam thanh niên khác dẫn tới cự cãi lớn tiếng, xô xát.

Ít phút sau đó, thanh niên khoảng 20 tuổi cùng bạn bị 2 đối tượng trên dùng dao truy sát, chém nhiều nhát gục trên đường. Do vết thương quá nặng, người này tử vong tại chỗ; thanh niên còn lại bị chém trọng thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận tin báo, Công an xã Xuân Hưng phối hợp với Công an huyện Xuân Lộc lập tức đến bảo vệ hiện trường. Một cán bộ công an cho hay 2 đối tượng liên quan vụ đâm chém khiến 2 người thương vong đã bị tạm giữ.