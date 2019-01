Án mạng trong đêm, 1 công an xã tử vong với vết thương ở ngực

17/01/2019 09:01

Sáng 17-1, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ một công an xã bị đâm tử vong trong đêm trước đó.



Nạn nhân là ông Dương Văn Đạo (37 tuổi, ngụ xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) là công an viên của xã Long Thọ.

Khu vực xảy ra vụ án mạng trong đêm tại xã Long Thọ

Theo thông tin ban đầu, khuya 16-1, lực lượng chức năng xã Long Thọ nhận tin báo có vụ đánh nhau ở khu vực ấp 4 của xã này. Khi lực lượng giữ gìn trật tự của xã đến hiện trường thì phát hiện ông Đạo đã gục chết bên đường với một vết thương sâu ở ngực.

Đến sáng 17-1, nghi can Đỗ Duy Ân (29 tuổi, cùng ngụ xã Long Thọ) đã đến công an đầu thú. Bước đầu Ân khai có mâu thuẫn với ông Đạo nên đã đâm ông này tử vong. Nghi can này cho rằng ông Đạo đã "can thiệp vào chuyện riêng của gia đình".

Tin-ảnh: X.Hoàng