Sáng 27-9, ông Võ Minh Tuấn, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang, cho biết do ảnh hưởng của bão số 4, thời tiết trên biển có gió giật cấp 7, 8 nên Cảng vụ Hàng hải cho các tàu, phà cao tốc hoạt động tuyến Phú Quốc và các quần đảo (Nam Du, Hải Tặc, Bà Lụa, An Thới, Thổ Chu) phải tạm ngưng hoạt động để đảm bảo an toàn cho hành khách và phương tiện. Thời gian ngừng hoạt động bắt đầu tư 6 giờ ngày 27-9 đến khi có thông báo mới.



Các chuyến tàu ra vào Phú Quốc tạm ngưng hoạt động từ sáng 27-9

Đại điện của các hãng tàu, phà thông tin ngay khi nhận được thông báo tạm ngưng hoạt động của Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang, các hãng tàu đã thông báo đến các đại lý và khách hàng tạm bán vé, hoàn tiền lại cho hành khách.

Tàu cá của ngư dân Phú Quốc vào bờ tránh bão số 4 ở Cảng An Thới

Trước đó, ngày 26-9, UBND tỉnh Kiên Giang có công văn hỏa tốc gửi các sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố về chủ động ứng phó với bão số 4.

Theo đó, UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu triển khai công tác đảm bảo an toàn, phòng chống ngập lụt cho các khu đô thị tập trung, khu công nghiệp, đảm bảo an toàn hồ đập chứa nước ở các đảo và vùng hạ du, hệ thống đê điều, đặc biệt là hồ nước Dương Đông (TP Phú Quốc) và các trọng điểm đê điều xung yếu trên địa bàn tỉnh.