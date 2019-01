Anh xe ôm cứu người vụ tai nạn thảm khốc ở Long An nói gì khi nhận thưởng?

25/01/2019 09:27

Ngày 25-1, Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết đã tặng giấy khen cho anh Trần Quốc Lợi (31 tuổi, ngụ Bến Lức, Long An) và 6 người khác đã tham gia cứu người trong vụ tai nạn khiến nhiều người thương vong tại ngã tư Bình Nhựt, Bến Lức, Long An.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Trần Quốc Lợi cho biết anh được thưởng số tiền 420.000 đồng vì đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Anh Lợi nói rằng mình rất vui và hạnh phúc khi những nạn nhân được đưa đến bệnh viện kịp thời hiện sức khoẻ đã ổn định, có người đã tìm số điện thoại anh để liên lạc, nói lời cảm ơn.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An tặng giấy khen cho anh Lợi và 6 người khác



Trước đó, chiều 2-1, xe container đã tông vào hàng loạt xe máy khi đang dừng đèn đỏ tại ngã tư Bình Nhựt, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An khiến nhiều người tử vong tại chỗ và 18 người khác bị thương.

Anh Trần Quốc Lợi cùng anh họ và những người khác đã đưa các nạn nhân vào bệnh viện địa phương cấp cứu. Riêng anh Lợi đã cùng xe cấp cứu đưa nạn nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị do thương tích nặng.

Được biết anh Trần Quốc Lợi nhiều năm qua rất tích cực tham gia phong trào săn bắt cướp, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và phát hiện rất nhiều vụ trộm xe, cướp giật, bắt giữ đối tượng phạm tội giao công an. Với thành tích này, đây là lần thứ 3 anh Lợi được tặng giấy khen vì đã có nhiều thành tích cứu người, phát hiện tội phạm.

Anh Trần Quốc Lợi chia sẻ: "Tôi làm nghề chạy xe ôm kiếm sống qua ngày, mỗi khi thấy chuyện bất bình tôi thường ra tay bắt giữ những người chưa tốt, phạm pháp giao công an. Tôi thấy người bị tai nạn việc đầu tiên tôi nghĩ đến là đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Có người khi khoẻ mạnh, lành lặn đã tìm đến cảm ơn tôi thấy vậy rất vui".

Phạm Dũng