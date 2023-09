Mưa rất to ở Trung Bộ, Nguyên và Nam Bộ

Từ ngày 25-9 đến ngày 27-9, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300 mm, riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có nơi trên 350 mm; ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150 mm, có nơi trên 200 mm.