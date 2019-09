TS Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, báo cáo về diễn biến cùa 2 áp thấp nhiệt đới - Video: Văn Duẩn

Trước diễn biến cực kỳ phức tạp của 2 áp thấp nhiệt đới, sáng nay 3-9, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã triệu tập cuộc họp khẩn để bàn biện pháp ứng phó, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

Báo cáo tại cuộc họp, TS Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết hồi 7 giờ sáng nay 3-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Thừa Thiên-Huế đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9.

TS Mai Văn Khiêm- Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia báo cáo về diễn biến cùa 2 áp thấp nhiệt đới- Ảnh: Văn Duẩn

Còn với áp thấp nhiệt đới khác trên Biển Đông, hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 100 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.



Đặc biệt ở miền Trung đã có mưa to đến rất to. Rạng sáng 3-9 ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế có mưa to đến rất to. Dự báo sẽ tiếp tục có mưa rất to ở khu vực này trong những ngày tới.

TS Mai Văn Khiêm cho biết áp thấp nhiệt đới sau khi đi vào đất liền các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Nam sẽ đi ra ngoài biển ngược lên phía Đông Bắc khu vực biển Hồng Kông, có thể nạp thêm năng lượng và mạnh lên thành bão.

Còn với áp thấp nhiệt đới thứ hai đang ở khu vực giữa biển Đông trên quần đảo Hoàng Sa, dự báo sẽ tiếp tục đi theo hướng Đông Bắc và dịch lên phía trên.



Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới hầu như ít dịch chuyển, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển về hướng Đông, mỗi giờ đi được 5-10 km.

Tuy nhiên theo TS Mai Văn Khiêm, 2 áp thấp nhiệt đới sẽ gây gió mạnh và mưa rất to, lũ quét. Về cảnh báo gió mạnh, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao 2-4 m; biển động mạnh; ở vùng ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới do áp thấp nhiệt đới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 13,0 độ Vĩ Bắc.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam cường độ mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển cao 2,5-3,5 m. Biển động mạnh.

TS Mai Văn Khiêm cảnh báo từ nay đến ngày 6-9, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 300-500 mm/đợt, riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế 500-700 mm/đợt, có nơi trên 700 mm/đợt); khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to (200-300 mm/đợt), Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông (100-150 mm/đợt). Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai.



Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, nhấn mạnh áp thấp nhiệt đới đã đổ bộ đất liền các tỉnh Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam, theo thông thường sẽ tan nhanh, tuy nhiên áp thấp này đã không tan mà quay ngược trở lại ra biển, sau đó phát triển và góp với áp thấp nhiệt đới đang ở quần đảo Hoàng Sa, có thể mạnh lên thành bão. Đây là điều rất đáng lưu ý. Ngoài ra, một cơn bão ở giữa Philippines cũng đang phát triển lên phía Bắc.

Vì vậy, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng vùng nguy hiểm trong thời gian tới là từ phía Bắc vĩ tuyến 13,0 độ Vĩ Bắc trở lên. Bộ trưởng đề nghị cơ quan dự báo phải bám sát diễn biến để có dự báo sát, kịp thời.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu chỉ đạo - Video: Văn Duẩn

Với gió mạnh và không đồng nhất theo hướng, liên tục có sự thay đổi, sẽ khiến tàu thuyền hoạt động trên biển rất nguy hiểm vì "có thể không biết chạy đi hướng nào".

Bộ trưởng cho biết từ 13,0 độ Vĩ Bắc trở lên có rất nhiều tàu khách hoạt động, do đó các địa phương, bộ ngành phải thông báo diễn biến của áp thấp để đảm bảo an toàn cho ngư dân, các hoạt động trên biển.

Đặc biệt, khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 300-500 mm/đợt, riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế 500-700 mm/đợt, có nơi trên 700 mm/đợt), Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các địa phương lưu ý chống sạt lở, lũ ống, lũ quét, để đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Khu vực miền Trung Tây Nguyên cần đặc biệt chú ý đến các hồ đập thủy điện nhỏ, các hồ có đập đất... để đảm bảo an toàn cho hạ du.

Cơ quan dự báo thường xuyên theo dõi, thông tin kịp thời, chính xác diễn biến 2 áp thấp nhiệt đới, cảnh báo mưa lớn và gió mùa Tây Nam. Cơ quan phòng chống thiên tai các cấp tổ chức trực ban theo dõi thông tin, kịp thời tham mưu chỉ đạo ứng phó. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Không để người dân quay lại lồng bè, chòi canh, đảm bảo an toàn cho người dân và khách du lịch trên trên các đảo.