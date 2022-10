Mưa lớn kéo dài

Trung tâm dự báo từ chiều tối ngày 13-10 đến hết ngày 15-10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định, Kon Tum, Gia Lai có mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa tích lũy từ chiều tối và đêm 13 đến hết ngày 16-10 ở khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 200-500 mm, có nơi trên 600 mm.

Các chuyên gia cảnh báo, các đợt mưa liên tiếp khiến độ bão hòa trong đất tăng cao, làm tăng nguy cơ sạt lở các sườn đồi, núi.

Từ tối và đêm 13 đến ngày 17-10, các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk xuất hiện một đợt lũ với biên độ ở thượng lưu lên 4-10 m, hạ lưu 1,5-5 m.

Đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Khánh Hòa và Đắk Lắk lên mức báo động 1 và 2, có sông trên báo động 2.

Trong khi đó, các sông chính từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, lên mức báo động 2 và 3, có sông trên báo động 3.

Đáng lưu ý, ven biển các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên đề phòng nước dâng cao 2-4 m, kết hợp với triều cường và sóng lớn gây ngập úng vùng trũng, thấp, sạt lở bờ biển.

Người dân đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi, ven sông và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk; đề phòng sự cố các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.