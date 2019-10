Mưa rất lớn, tới 400-600 mm/đợt ở Trung Bộ và Tây Nguyên

Từ ngày 30 đến 31-10, ở các tỉnh, thành từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên có mưa rất to (tổng lượng mưa 300-400 mm/đợt, riêng Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa 400-600 mm/đợt).

Từ ngày 31-10 đến 2-11 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to (Tổng lượng mưa phổ biến 200-300 mm/đợt, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình 300-500 mm/đợt).

Cảnh báo từ ngày 4 đến 5-11, mưa lớn có khả năng xuất hiện trở lại ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ.