Mưa lớn diện rộng ở Bắc bộ và Trung bộ

Hiện nay 1-9, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 31-8 đến 1 giờ ngày 1-9 phổ biến 30-70 mm. Một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Sơn Tây (Hà Nội) 121mm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 145 mm…

Dự báo: Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nên trong ngày và đêm nay 1-9)-, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-70 mm/24 giờ), riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rất to (lượng mưa 70-150 mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Ngày và đêm nay 1-9 có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Cảnh báo: Từ ngày 2 đến 6-9, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 300-500 mm/đợt).

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.