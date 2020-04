Lan tỏa từ phố núi đến làng biển



Sáng 13-4, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ban Quản lý Đường sách Buôn Ma Thuột và một số đơn vị đã hoàn thành lắp đặt máy cấp phát gạo tự động và tổ chức phát miễn phí cho người nghèo.



"ATM gạo" đầu tiên của phố núi Buôn Ma Thuột chính thức hoạt động

"ATM gạo" miễn phí được đặt tại Đường sách Buôn Ma Thuột. Khi đến nhận gạo, người dân chỉ việc quét tay vào nút cảm biến, mỗi lần quét sẽ nhận được 2kg gạo. Ngoài ra, người đến lấy gạo phải đeo khẩu trang, xếp hàng theo thứ tự, sử dụng nước sát khuẩn rửa tay để phòng dịch bệnh. Theo kế hoạch, "ATM gạo" này sẽ duy trì hoạt động đến ngày 30-4.

Nhiều người xếp hành chờ nhận gạo

Anh Phạm Thanh Tuấn, Ban Quản lý Đường sách Buôn Ma Thuột, cho biết: "Trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống Covid-19, nhiều người dân rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Với phương châm "Cần thì lấy, có thì cho", chúng tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều mạnh thường quân đóng góp gạo để cùng chung tay với người nghèo vượt qua giai đoạn khó khăn".

"ATM gạo" nghĩa tình chung tay cùng người nghèo vượt qua giai đoạn khó khăn

Bà Nguyễn Thị Liên (ngụ TP Buôn Ma Thuột) cho biết vợ chồng bà đã già. Hằng ngày, cả 2 cùng đi bán vé số để trang trải cuộc sống. Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, vợ chồng bà thất nghiệp nên cuộc sống rơi vào cảnh rất khó khăn. "Sáng nay, nghe tin "ATM gạo" bắt đầu hoạt động, tôi đã tới nhận về lo bữa cơm trưa cho vợ chồng" – bà Liên xúc động.



Giữ khoảng cách 2m khi vào nhận gạo

Sát khuẩn tay phòng chống Covid-19

Người dân quét tay qua nút cảm biến để nhận gạo

Mỗi người được nhận 2kg gạo

Với phương châm "Cần thì lấy, có thì cho", "ATM" gạo mong muốn nhận được sự hỗ trợ của nhiều người để duy trì hoạt động

Tại Bình Thuận, anh Phan Ngọc An – một doanh nhân ở TP HCM có quê ở phưỡng Mũi Né, TP Phan Thiết cũng bỏ tiền túi mua 10 tấn gạo, phối hợp với UBND phường Mũi Né triển khai mô hình này."Mình cảm thấy trong thời điểm dịch phức tạp, nhiều hỗ bị mất việc, không có thu nhập nên cá nhân cần có chút đóng góp cho quê hương. Vậy là mình xây dựng điểm phát gạo như là chút hỗ trợ an sinh cho bà con" – anh An cho biết.

Người dân Phan Thiết đến "ATM gạo" để nhận hỗ trợ

Trong buổi đầu tiên (13-4) đã có gần 1.000 người có hoàn cảnh khó khăn đến nhận gạo với định mức mỗi hộ gia đình nhận 2kg/ngày. Để đảm bảo số gạo được phát đến đúng tay người khó khăn, tránh trường hợp có người nhận nhiều lần trong ngày, có người lại không, người dân trước khi đến UBND phường Mũi Né nhận gạo sẽ ghé qua Khu phố nhận phiếu.

Người đến đây đều giữ khoảng cách 2m

Theo ghi nhận của phóng viên, người đến nhận gạo trong buổi đầu tiên rất đa dạng, từ các cụ già, em nhỏ bán vé số đến các chú xe ôm đang bị mất việc. Mọi người khi đến nhận gạo được Đoàn Thanh niên phường hướng dẫn xếp hàng giữ khoảng cách 2m và sát khuẩn trước khi ấn nút nhận gạo. "Nhà tôi chỉ có hai bà cháu. Tôi thì lớn tuổi, còn cháu nó chưa được 5 tuổi nên không làm gì ra tiền. Nay nghe tin phường có điểm phát gạo này chúng tôi thấy mừng, mừng nhiều lắm, không lo đói nữa" – bà Quách Thị Mùi (ngụ khu phố 12, phường Mũi Né) xúc động.

Niềm vui của những người già khó khăn là đây

Ông Bùi Ngọc Lâm – Phó Chủ tịch UBND phường Mũi Né (TP Phan Thiết), cho biết việc phát gạo miễn phí sẽ được duy trì liên tục để hỗ trợ bà con trong mùa dịch, và nếu có khả năng thì sẽ thực hiện tiếp khi dịch đã hết. "Ngoài 10 tấn gạo của anh Phan Ngọc An hỗ trợ thì sáng nay sau khi triển khai mô hình, đã có nhiều mạnh thường quân khác đến đóng góp gạo. Hiện tại thì phường đã nhận được trên 15 tấn gạo, đảm bảo duy trì hoạt động của điểm phát gạo một cách thương xuyên. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục kêu gọi các mạnh thường quân chung tay đồng lòng để chia sẻ khó khăn với bà con" - ông Lâm cho hay.

Buổi đầu tiên, "ATM gạo" Bình Thuận đón gần 1.000 người tới nhận





Cao Nguyên - Hợp Phố