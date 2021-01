Ngày 5-1, TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo, đều là cựu kế toán Bệnh viện Bà Rịa gồm Đặng Hồ Vân Thảo (45 tuổi), Lê Thị Thu Hiền (34 tuổi) và Phạm Thị Ái Nhân (44 tuổi, cùng ngụ TP Bà Rịa) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại bệnh viện Bà Rịa (cũ).



Tại phiên xử, bị cáo Thảo và Nhân thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Thảo khai thực hiện hành vi phạm tội một mình và không bàn bạc với 2 bị cáo còn lại. Trong khi đó, bị cáo Hiền phủ nhận cáo buộc hành vi phạm tội, cho rằng làm theo chỉ đạo, đúng quy trình thủ tục và không chiếm giữ tiền của bệnh viện.

Quá trình thẩm vấn tại tòa, HĐXX nhận thấy lời khai của các bị cáo còn nhiều bất nhất so với lời khai tại cơ quan điều tra. Đồng thời, từ lời khai của các bị cáo cho thấy việc quản lý của Bệnh viện Bà Rịa thời điểm xảy ra vụ án còn nhiều sơ hở, cần làm rõ trách nhiệm, vai trò của những người liên quan để không bỏ lọt tội phạm.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra lại để có cơ sở đánh giá toàn bộ nội dung vụ án một cách khách quan, toàn diện.

Các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm sáng 5-1

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 1-2011 đến tháng 11-2014, Đặng Hồ Vân Thảo giữ chức tổ trưởng tổ nội trú của bệnh viện, Lê Thị Thu Hiền và Phạm Thị Ái Nhân đều là kế toán viên bộ phận thu viện phí, được phân công thực hiện việc thu và thanh toán tiền tạm ứng viện phí cho bệnh nhân đến khám, điều trị nội trú tại bệnh viện.

Biết được việc quản lý, lưu giữ hồ sơ chứng từ chi trả tạm ứng viện phí thiếu chặt chẽ và hệ thống phần mềm in biên nhận thu tạm ứng viện phí có thể in thêm phiếu cùng số seri mà không bị nhảy số, không cảnh báo số lần in thêm nên Thảo, Hiền và Nhân đã lợi dụng để chiếm đoạt tiền của bệnh viện.

Cụ thể, những lúc trong ca trực không có người hoặc ít người, cả 3 đã tự ý rút chứng từ biên nhận thu tạm ứng viện phí (liên hồng) trong hồ sơ đã chi trả lại tiền tạm ứng viện phí, tự ý in thêm biên nhận (liên hồng) và số seri rồi ghi khống tên bệnh nhân cùng số tiền tương ứng với số tiền chi trả viện phí trước đó. Sau đó ký khống tên bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân trên bảng kê chi trả tiền để làm thủ tục thanh toán viện phí lần 2, lần 3.

Quá trình điều tra, bị cáo Thảo đã lập khống 648 trường hợp chiếm hơn 765 triệu đồng, Hiền lập khống 152 trường hợp chiếm gần 84 triệu đồng và Nhân lập khống 132 trường hợp chiếm hơn 80 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra xác định trách nhiệm của ban giám đốc Bệnh viện Bà Rịa thời điểm đó đã chủ quan, thiếu kiểm tra, giám sát trong hoạt động chi trả tạm ứng viện phí, quản lý chứng từ… dẫn đến việc các bị cáo lợi dụng chiếm đoạt tiền.

Trong quá trình điều tra cả 3 đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm hưởng.