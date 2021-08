Ngày 22-8, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết đã thống nhất việc sẽ áp dụng Chỉ thị 16 mức độ cao hơn, mạnh hơn đối với thị trấn Long Hải theo phương châm "ai ở đâu ở đấy".



Trước đó, Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã có buổi làm việc với huyện Long Điền về công tác phòng, chống dịch của địa phương này. Sau khi nghe báo cáo tóm tắt tình hình công tác phòng, chống dịch, ông Nguyễn Văn Thọ cho biết trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp các ngành đã có nhiều nỗ lực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch với mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của người dân là trên hết, trước hết.

Tuy nhiên, vẫn còn một số nơi tiếp tục ghi nhận số lượng ca mắc mới cao, nếu không có giải pháp siết chặt hơn thì sẽ dẫn đến nguy cơ dịch lây lan trên diện rộng, gây ra hậu quả nghiêm trọng, trong đó có thị trấn Long Hải của huyện Long Điền.

Người dân thị trấn Long Hải và một phần của xã Phước Hưng (huyện Long Điền) sẽ "ở đâu ở đó"

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bà Rịa – Vũng Tàu đã đồng ý chủ trương áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chị thỉ 16 ở mức độ cao hơn, mạnh hơn cho toàn bộ thị trấn Long Hải kể từ 0 giờ ngày 23-8 "ai ở đâu ở đấy".

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo huyện Long Điền nhanh chóng hoàn thiện các phương án, phân công lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời thống nhất thực hiện việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội và hỗ trợ đối với các hộ dân của 3 ấp Phước Lộc, Gò Vôi, Hải Lâm thuộc xã Phước Hưng như thị trấn Long Hải.

Yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chịu trách nhiệm vận chuyển các gói hỗ trợ, lương thực, thực phẩm, thuốc, vật tư y tế đến tận nhà của người dân tại thị trấn Long Hải; Phối hợp với lực lượng công an, biên phòng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, canh gác bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Lực lượng công an tuần tra 24/24 giờ, bảo đảm tuyệt đối mục tiêu đặt ra "ai ở đâu ở đấy" đồng thời chuẩn bị phương án cơ động trong trường hợp dịch diễn biến phức tạp hơn, các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ….

UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Công thương chịu trách nhiệm bảo đảm về toàn bộ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân theo phương châm "đủ số lượng", "bảo đảm chất lượng". Phối hợp với địa phương kịp thời nắm bắt nhu cầu thiết yếu chưa cung cấp hoặc chưa đầy đủ để hỗ trợ cho người dân.

Tính đến 18 giờ ngày 21-8, toàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ghi nhận 81 ca mắc mới trong đó có nhiều ca lây nhiễm ngoài cộng đồng, nâng số ca mắc từ ngày 28-6 đến nay là 2.821 ca trong đó gần một nửa số ca đã khỏi bệnh.