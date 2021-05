Ngày 24-5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã họp trực tuyến với tỉnh Bắc Giang về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương - Ảnh: Trâm Anh

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết những ngày gần đây, tỉnh Bắc Giang tập trung chỉ đạo công tác bầu cử gắn với phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đến hết ngày hôm qua (23-5), tất cả cử tri đã được thực hiện quyền bầu cử của mình, ở cả khu cách ly xã hội, khu cách ly y tế. Trong điều kiện dịch bệnh, cuộc bầu cử đã được tổ chức thành công, không xảy ra sự cố.

Đồng thời tỉnh tập trung phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng. Hiện mỗi ngày Bắc Giang ghi nhận khoảng 4 đến 8 ca lây nhiễm trong cộng đồng, chủ yếu là các ca tiếp xúc gần với các bệnh nhân trong khu công nghiệp. Các ca F0 mới hiện nay vẫn ở mức cao, gần 100 ca/ngày, chủ yếu trong các khu cách ly và phần lớn thuộc Công ty Hosiden, khu công nghiệp Quang Châu.

Tỉnh Bắc Giang đang tập trung giải quyết vấn đề xã hội sau khi đóng cửa khu công nghiệp. Hiện nay có khoảng 60 ngàn công nhân từ các tỉnh, thành trong cả nước đang ở tại Bắc Giang. Tại huyện Việt Yên, do đóng cửa các khu công nghiệp, công nhân không được phép ra khỏi nhà. Do đó phát sinh các vấn đề xã hội, đặc biệt đời sống công nhân tại khu trọ. Trước thực trạng đó, tỉnh Bắc Giang đã mở một số "Siêu thị 0 đồng", chủ nhà trọ được đi mua theo giờ. Đồng thời dự kiến mở thêm một số cửa hàng thiết yếu tại những khu này. Tỉnh ước tính sẽ cần khoảng 310 tỉ đồng để hỗ trợ đời sống và hỗ trợ 1 tháng lương cho số lượng công nhân này.

Cùng đó, tỉnh tập trung tiêu thụ nông sản trong mùa dịch. Hiện nay, dứa đang thu hoạch, vải sớm vào đầu vụ và lúa cũng bắt đầu vào vụ thu hoạch. Sản lượng vải thiều năm nay khoảng 180 ngàn tấn, do đó người nông dân đang rất lo lắng. Trong khi đó tại các địa phương cách ly, người dân không được ra khỏi nhà.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, tỉnh đang tập trung kiểm tra đánh giá an toàn phòng dịch ở các nhà máy sản xuất trong toàn tỉnh. Đối với các nhà máy đang dừng sản xuất, tỉnh sẽ kiểm tra mức độ an toàn, yêu cầu doanh nghiệp khắc phục những tồn tại, khi đảm bảo an toàn sẽ từng bước cho mở cửa. Đồng thời cho biết nhiều doanh nghiệp trong tỉnh tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu, nếu đóng quá lâu sẽ đứt gãy toàn hệ thống. Tuy nhiên, ông Lê Ánh Dương khẳng định không mở lại ồ ạt mà sẽ xây dựng phương án cụ thể để có thể vừa sản xuất, vừa "sống chung" với dịch bệnh.

Báo cáo những khó khăn của tỉnh hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết dù công suất xét nghiệm đã nâng lên, tuy nhiên hiện nay tỉnh đang triển khai xét nghiệm diện rộng nên gặp nhiều khó khăn. Tỉnh đã xét nghiệm được 600 ngàn mẫu, tuy nhiên vẫn tồn khoảng 20 đến 30 ngàn mẫu/ngày.

Bên cạnh đó là việc điều trị cho bệnh nhân gặp khó khăn do số lượng bệnh nhân lớn, gần 1.000 ca mắc Covid-19 và có thể tiếp tục tăng. Dự kiến khoảng 7 đến 10 ngày nữa, số lượng bệnh nhân mới giảm dần. Tỉnh cũng đang khẩn trương hoàn thiện các trang thiết bị cho khu điều trị, đơn vị hồi sức tích cực chăm sóc bệnh nhân nặng (ICU), tuy nhiên vẫn thiếu nhiều máy thở, máy lọc máu, máy xét nghiệm đông máu… Bên cạnh đó, vấn đề tiêu thụ nông sản gặp khó, nhất là khâu lưu thông đi các tỉnh.

Về phương án cho doanh nghiệp quay trở lại sản xuất, các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bắc Giang cho rằng cần khẩn trương kiểm tra, đánh giá các doanh nghiệp đủ điều kiện phòng, chống dịch bệnh an toàn để cho phép doanh nghiệp quay lại hoạt động. Bên cạnh đó, chia nhỏ nhà xưởng thành từng khu, bố trí ca kíp làm việc, công nhân ăn ở, làm việc tại chỗ theo từng khu vực được chia nhỏ nhằm đảm bảo giãn cách, dễ dàng khoanh vùng khi xuất hiện ca bệnh.

Với quan điểm "Chống dịch để sản xuất, sản xuất để chống dịch", Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu lựa chọn doanh nghiệp để xây dựng mô hình chống dịch trong doanh nghiệp, trên cơ sở đó kiểm tra, đánh giá nhân rộng nếu có hiệu quả. Về công tác lấy mẫu, đi theo hướng xây dựng đội ngũ y tế doanh nghiệp tự lấy mẫu để giảm tải áp lực cho đội ngũ cán bộ y tế. Các địa phương cách ly xã hội cho nông dân ra đồng, xây dựng phương án thu hoạch lúa, đảm bảo giãn cách, hạn chế giao tiếp, không tụ tập đông người.