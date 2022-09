Chị Phạm Thanh Hường (SN 1968) đã có 13 năm làm Chủ tịch Hội Người khuyết tật (NKT) huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội) và ở nhiệm kỳ thứ 3 (2021 - 2026), chị tiếp tục được tín nhiệm bầu làm chủ tịch. "Nhiều lần tính nghỉ vì tuổi cao nhưng chưa ai tự tin đảm nhiệm thay tôi, rồi lại nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn của hội viên nên tôi tiếp tục cố gắng" - chị Hường bộc bạch.



Tìm "gạch" xây nhà chung

Tôi tìm đến cửa hàng photocopy Hoa Nắng ở khu tập thể Nam Phú (xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên) trong một sáng đầy nắng ấm. Đây cũng là văn phòng của Hội NKT huyện Phú Xuyên. Chị Hường bước đi tập tễnh và đang tất bật với khách vào photocopy, bởi hôm nay là chủ nhật, chị Thủy - một nhân viên khuyết tật của cửa hàng - được nghỉ.

Chị Hường nhớ mãi những ngày đầu khi tỉnh Hà Tây sáp nhập TP Hà Nội, huyện Phú Xuyên chưa có hội NKT. Khi đó, Hội NKT TP Hà Nội đã có công văn gửi UBND, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Xuyên cử đại diện NKT tham gia tập huấn và thành lập Ban Vận động Hội NKT huyện Phú Xuyên. Chị Hường được tin tưởng giao nhiệm vụ là trưởng ban. Bởi, trước đó chị đã có gần 20 năm làm công tác phụ nữ ở xã Vân Từ, lại là đảng viên. Quan trọng nhất, chị là người nhiệt huyết và đồng cảm với NKT.

“Mái nhà chung” Hội Người khuyết tật huyện Phú Xuyên

Chị Phạm Thanh Hường đã được nhận bằng khen của Hội Bảo trợ NKT Việt Nam; bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam; Kỷ niệm chương Nữ doanh nhân khuyết tật tiêu biểu của Hội NKT TP Hà Nội...

Những trưa hè nắng gắt, chị rong ruổi đến từng gia đình NKT vận động họ tham gia hội. Đa phần họ đều từ chối. Tiếp xúc với họ, chỉ cảm nhận được rằng họ rất tự ti, mặc cảm, có một số người từ nhỏ còn chưa bước chân ra khỏi lũy tre làng. Chị không bỏ cuộc. Chị đi cho "mòn ngõ", phân tích bao giờ họ hiểu ý chị và dũng cảm bước ra khỏi cái bóng của mình. Thế rồi, mưa dầm thấm lâu. Những hội viên đầu tiên tin chị như chị Đặng Hiểu Lợi (xã Tân Dân), chị Nguyễn Thị Hằng (xã Phúc Tiến) lại sát cánh cùng chị tỏa đi các làng xã của huyện để tìm tiếp những "viên gạch" xây mái nhà chung.

Ròng rã hơn 1 năm trời, không quản nắng mưa, chi phí dọc đường, chị Hường và các anh chị em đã vận động được 60 NKT đồng ý tham gia hội. Và "ngày khởi công" mái nhà chung mang tên Hội NKT huyện Phú Xuyên diễn ra vào ngày 24-6-2010, chị được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ chủ tịch hội.

Lần Đại hội thứ 3 diễn ra ngày 18-5-2022, hội đã có hơn 700 hội viên. Đó là 700 người tự tin nở nụ cười sau những tháng ngày tự ti, rụt rè sau cánh cửa.

Nên vợ chồng, có việc làm nhờ "chị cả"

Anh Nguyễn Trác Hoàng, xã Nam Triều, nói: "Nhớ ngày đầu, bác Hường đến vận động tham gia hội, tôi rất e dè, bác phải thuyết phục mãi tôi mới chịu tham gia. Đến lúc được đi học lớp tin học, bác và anh chị em trong hội đã vun vén để tôi và vợ tôi (chị Huyền ở xã Tri Thủy - NV) yêu nhau. Nhưng khi nói sẽ cưới nhau, bố mẹ tôi phản đối vì cả hai đều là NKT, lấy nhau dễ làm gánh nặng cho con cái. Bác Hường lại nhiều lần đến tận nhà để thuyết phục bố mẹ tôi, để họ hiểu và đồng ý. Chúng tôi đã có một đám cưới thật hạnh phúc, đến nay có một bé 3 tuổi". Ngoài Hoàng - Huyền, còn một số cặp trong hội nên duyên từ "bà mai" Thanh Hường.

Chị Phạm Thanh Hường (thứ hai từ trái qua) đang làm việc với đối tác Đan Mạch

Sau khi hội được thành lập, chị Hường bắt tay ngay vào công việc kiện toàn ban chấp hành và nâng cao nhận thức cho hội viên. Chị đã kết nối với Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức cho 30 hội viên học lớp tin học văn phòng năm 2012. Đến năm 2014, chị tiếp tục kết nối với Hội Nông dân Việt Nam tổ chức dự án dạy nghề chăn nuôi, thú y cho 30 hội viên. Sau khóa học, các hội viên đã áp dụng kiến thức vào cuộc sống, một số hội viên còn làm giàu được từ chăn nuôi như anh Đồng Văn Cường, anh Nguyễn Văn Hiệu ở xã Hồng Thái.

Hết dự án này, chị lại ấp ủ dự án khác. Chị cùng ban lãnh đạo hội đã kết nối với Công ty May Hồng Hà tổ chức dự án dạy nghề may công nghiệp cho lao động khuyết tật và có 30 hội viên tham gia. 12 hội viên sau đó đã được các doanh nghiệp may mặc tuyển dụng và gắn bó công việc đến nay như anh Hoàng Văn Hùng (xã Vân Từ), chị Nguyễn Thị Lý (xã Nam Tiến).

Dự án thành công nhất đến nay của hội là thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số cho NKT năm 2015 đến 2017. Từ dự án này, 90 lượt hội viên được tiếp cận với một lĩnh vực rất mới và phù hợp với NKT đó là công nghệ thông tin.

Đến nay, nhiều hội viên đã có việc làm ổn định như Tuấn Anh, Ngọc Ánh, Duy Khương... Tiếp đó là dự án dạy nghề xâu hạt gỗ mỹ nghệ được tổ chức Abilis (Phần Lan) tài trợ, dự án nâng cao năng lực cho phụ nữ khuyết tật vùng nông thôn của Đan Mạch và dự án chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ khuyết tật...

Mái nhà thứ hai của hội viên

Thời gian diễn ra các lớp học mấy tháng liền, cứ đến trưa, hội viên mấy chục người lại về trang trại nhà chị ở xã Vân Từ ăn cơm như một đại gia đình. Chị bảo trời thì nắng, để các em đạp xe về nhà thì khổ quá. Trang trại sẵn rau, gà, vịt, cá..., mỗi người một tay nấu ăn xong để chiều còn lên lớp.

Chị luôn tâm niệm: "Hội là mái nhà thứ hai của hội viên. Mình là chủ tịch thì cũng như đứng đầu gia đình". Không chỉ cố gắng tạo việc làm, thấy hoàn cảnh hội viên nào khó khăn, chị tận tình giúp đỡ. Trong nhà có cái tivi, xe máy, tủ lạnh... không sử dụng nhiều, chị lại tặng cho hội viên khó khăn. Ai cho đồ gì dùng được, chị đều xin về để tặng lại cho anh chị em.

Chị Phạm Thanh Hường (bìa phải) cùng chị em Hội Người khuyết tật huyện Phú Xuyên tổ chức đại hội lần 3

Có thời điểm, chị Hường mở 3 cửa hàng photocopy. Mỗi cửa hàng đều có 1 đến 2 nhân viên là NKT. Chị bộc bạch: "NKT rất khó khăn trong tìm kiếm việc làm. Có lúc, người bình thường đến xin việc tại cửa hàng của tôi, tôi phải động viên: "Em à, chị rất muốn nhận em nhưng em nhường lại cho một bạn khuyết tật được không? Em là người bình thường, chị tin em tìm kiếm việc làm sẽ không khó".

Giỏi việc nước, đảm việc nhà

Nhiều người không biết tưởng chị nhàn, thực ra chị bận rộn hơn người bình thường. Công tác hội vất vả nhưng chị còn là chủ trang trại VAC rộng tới 5.000 m2, thu lợi từ 150 - 200 triệu đồng/năm.

Việc xã hội, việc làm kinh tế đã bận vậy, bản thân chị còn phải chăm sóc bố mẹ già đều bị lẫn và một tay nuôi con. Người bình thường xoay còn thấy ngợp, huống chi là NKT như chị. Vậy nhưng, chẳng bao giờ chị than phiền mà luôn tươi cười, rạng rỡ và ấp ủ những dự án tạo việc làm cho NKT.

Chị tâm sự: "Mình bị khuyết tật nhẹ, còn lao động được. Mình phải gắng sức, có kinh tế thì mới giúp được người khác. Cửa hàng Hoa Nắng này, tôi tính sẽ động viên vợ chồng bạn Hoàng - Huyền tiếp quản để các bạn có sinh kế lâu dài. Tôi già rồi, về trồng rau, chăn gà và làm công tác hội thôi".

Ông Nguyễn Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội NKT TP Hà Nội, cho biết: "Chị Hường là người rất năng nổ, nhiệt tình và sáng tạo trong công tác hội. Chị còn đảm đương nhiệm vụ Trưởng Ban Công tác phụ nữ của Hội NKT TP Hà Nội. Có một chủ tịch hội như chị Phạm Thanh Hường, NKT ở Phú Xuyên rất yên tâm và tự tin hòa nhập với cộng đồng".

Chị Phạm Thanh Hường kể: “NKT đã thiệt thòi nhưng với phụ nữ khuyết tật còn thiệt thòi hơn nhiều. Nhất là khi họ lập gia đình hoặc bố mẹ mất đi, họ không dám nhận của cải thừa kế, bởi quan niệm phong kiến trọng nam, khinh nữ hoặc “con gái an phận nhà chồng”, nhiều phụ nữ trắng tay và vật lộn mưu sinh. Trang bị cho họ kiến thức về pháp luật bình đẳng giới, luật thừa kế, luật hôn nhân và gia đình là điều rất quan trọng”.

