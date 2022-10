Chặn doanh nghiệp Úc đăng ký nhãn hiệu gạo ST

Ông Hồ Quang Cua cho hay trong quá trình xin cấp chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu tại thị trường Úc, DN nhận được sự chủ động hỗ trợ của Thương vụ Việt Nam tại Úc thông qua các biện pháp chặn DN khác đăng ký trước. Còn với thị trường Mỹ, do quy định khó khăn hơn nên dù DN đã theo đuổi hơn 2 năm vẫn chưa được cấp chứng nhận.

Trước đó, Công ty T&L Global Foods Supply PTY LTD (Úc) nhanh chân đăng ký bảo hộ nhãn hiệu gạo ST24, ST25 "Rice; Best Rice of The World" từ tháng 4-2021. Theo dõi sát vụ việc, tháng 5-2021, Thương vụ Việt Nam tại Úc đã gửi công hàm tới IP Australia phản đối việc đăng ký thương hiệu gạo ST24 và ST25 của công ty trên.

Đến ngày 21-9 vừa qua, IP Australia đã công bố thông tin về hồ sơ đăng ký thương hiệu gạo ST24, ST25 "Rice; Best Rice of The World" của Công ty T&L Global Foods Supply PTY LTD với nội dung: Lapsed/Not Protected (Hết hiệu lực/Không bảo vệ). Như vậy, dù đăng ký bảo hộ trước nhưng DN này không được chấp nhận.