Ban Bí thư phân công nhiệm vụ với Giám đốc Công an Thanh Hóa

07/11/2018 13:34

Sáng ngày 7-11, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, tham gia Ủy viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa (nhiệm kỳ 2015-2020).

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa (trái ảnh), nhận quyết định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa

Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đã thừa lệnh của Ban Bí thư Trung ương Đảng trao quyết định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa và tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung.

Tại lễ nhận nhiệm vụ mới, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung cam kết trên cương vị mới sẽ lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa bảo đảm tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; gương mẫu, phát huy tinh thần đoàn kết trong tổ chức, chấp hành kỷ luật, kỷ cương và sự phân công của tổ chức… và mong muốn nhận được sự quan tâm Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự hiệp đồng, phối hợp của các ban, ngành trong tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, khẳng định sau hơn 3 tháng trên cương vị Giám đốc Công an Thanh Hóa, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo chỉ đạo Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Bí thư Thanh Hóa mong muốn ông Trung sẽ tiếp tục phát huy năng lực lãnh đạo, có nhiều biện pháp giữ vững an ninh trật tự, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Trước đó, ngày 21-8, tại Thanh Hóa, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa .

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, sinh năm 1968, quê tỉnh Vĩnh Phúc. Trước khi làm Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, ông từng kinh qua các chức vụ Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị (Bộ Công an) và được phong hàm Thiếu tướng năm 2018.

Thanh Tuấn