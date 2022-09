Đúng 18 giờ ngày 27-9, Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4 - do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm Trưởng Ban đã tiến hành họp trực tuyến để nắm bắt thông tin, diễn biến và chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 4 (bão Noru) sắp đổ bộ vào các tỉnh miền Trung.



Cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo tiền phương kết nối 3 điểm cầu tại TP Đà Nẵng, Quảng Trị, và Quảng Nam.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo trực tuyến từ điểm cầu Quảng Trị. Tại TP Đà Nẵng do Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan - Phó trưởng Ban và điểm cầu thứ 3 tại Quảng Nam do Thứ trưởng Bộ NN-PTNT kiêm Phó trưởng Ban chỉ đạo Nguyễn Hoàng Hiệp điều hành.



Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm Trưởng Ban đã tiến hành họp trực tuyến để nắm bắt thông tin, diễn biến và chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 4 (bão Noru) sắp đổ bộ vào các tỉnh miền Trung

Đúng 18 giờ 30 tối nay, Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó Bão số 4 - do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm Trưởng Ban đã tiến hành họp trực tuyến để nắm bắt thông tin, diễn biến và chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 4 (bão Noru) sắp đổ bộ.

Cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo tiền phương kết nối 3 điểm cầu tại TP Đà Nẵng, Quảng Trị, và Quảng Nam. Nhiều thông tin quan trọng liên quan đến công tác Phòng chống bão số 4 sẽ có trong cuộc họp này.

Mở đầu cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã nêu nhiều vấn đề quan trọng cần phải giải quyết trước khi bão số 4 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, để đảm bảo an toàn, giảm thiệt hại đến mức tối đa cho người dân, doanh nghiệp. Dự kiến khoảng vài giờ nữa, bão số 4 sẽ đổ bộ vào đất liền. Bão rất lớn giật cấp 13 đến cấp 17, một số địa phương đã xảy ra tình trạng lốc xoáy như Quảng Trị, dù chúng ta chuẩn bị kỹ càng, bão chưa vào nhưng tình hình bão gây ra đã để lại hậu quả trước mắt khi có trên 100 ngôi nhà bị lốc xoáy, 3 người dân bị thương.

Phó Thủ tướng cho rằng có mấy vấn đề lớn cần giải quyết, một đảm bảo an toàn cao nhất cho người dân về sức khỏe, tính mạng. Liên quan đến vấn đề sơ tán cho người dân rất quan trọng và nắm tình hình từng địa phương, đây là nhiệm vụ số một.

Vấn đề thứ 2, xác định bảo vệ các công trình trọng điểm, công trình quan trọng ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, xã hội ảnh hưởng đến nhân dân như hồ đập, cơ quan, trụ sở, bệnh viện, trường học…Thứ 3, liên quan đến công tác phục vụ lương thực, thực phẩm, ứng cứu khi trường hợp các địa phương bị cô lập, chia cắt cho người dân. Vấn đề này thực hiện đến đâu rồi?

Thứ 4, có nhiều tình huống bất ngờ xảy ra như đê biển, chúng ta phải ứng trực như thế nào. Bây giờ bão chỉ còn cách vài tiếng, đây là khoảng thời gian rất quý nên phải giải quyết gấp, một cách kịp thời.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết tính đến thời điểm này toàn bộ tàu thuyền đã cập bờ an toàn, thành phố cũng đã chuẩn bị tất cả mọi tình huống phát sinh cho mọi kế hoạch, đã sẵn sàng lương thực, thực phẩm để ứng cứu người dân khi cần….

Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo TP Đà Nẵng phát biểu cụ thể, không nói chung chung. Còn bao nhiêu người dân còn ở trên các phương tiện trên tàu thuyền để gấp rút đưa họ lên bờ, không để xảy ra tình trạng nguy hiểm tới an toàn tính mạng. Rồi các đê điều, hồ đập hiện ở mức an toàn như thế nào, yêu cầu phải báo cáo rõ ràng?. Ông Chinh trả lời Phó Thủ tướng rằng UBND thành phố đang gấp rút chỉ đạo các lực lượng, trong 30 phút nữa sẽ di dời toàn bộ những người còn trên các phương tiện tàu thuyền đến nơi an toàn, trước khi bão đổ bộ.



Báo cáo với Phó Thủ tướng, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đang ở vùng ven biển để kiểm tra công tác phòng chống lần cuối nên không thể dự phiên họp.

Theo ông Hồ Quang Bửu, hiện nay Quảng Nam đang có mưa to, từ 70 đến 100mm. Gió đang mạnh lên. Theo dự báo thì khả năng tâm điểm vào Quảng Nam nên dự định mực nước biển sẽ dâng cao. "Khi đó, sẽ có hiện tượng gió to nhưng gây ngập lụt biển. Rất nguy hiểm. Chỉ thua sóng thần một ít", ông Hồ Quang Bửu nhận định.

Ban Chỉ đạo tiền phương đang họp ứng phó bão số 4

Đến thời điểm 17 giờ hôm nay, Quảng Nam đã di dời 114.000 người, hiện nay tất cả người dân đã vào nơi trú ẩn tương đối an toàn. Các khu công nghiệp công nhân đã có chỉ đạo phòng chống trên tất cả nhà máy, phân xưởng, đảm bảo an toàn thiết bị. Tỉnh Quảng Nam đã cho học sinh nghỉ học, công nhân nghỉ làm việc từ 12 giờ trưa nay đến 12 giờ trưa mai. Từ 18 giờ hôm nay sẽ cấm toàn bộ phương tiện lưu thông.

Hiện nay, tất cả tàu thuyền đã về nơi trú ẩn an toàn. Một số tàu đã về vùng biển TRường Sa để thoát vùng nguy hiểm. Các hộ dân đã rà soát để các hộ dân lên bờ. Đến 21 giờ hôm nay, lực lượng biên phòng sẽ rà soát lần nữa. Tỉnh cũng thành lập tổ tại các xã để kiểm tra lần cuối vào 21 giờ hôm nay. Đảm bảo các hộ dân không. Các tổ đã phân nhau kiểm tra rà soát các phương án đã triển khai. Đến bây giờ, đã rất tươm tất.

"Quảng Nam hiện đang băn khoăn, mong Thủ tướng Trung ương có chỉ đạo trọng tâm trọng điểm về khu vực bị bão ảnh hưởng mạnh nhất để tỉnh tập trung quân lực, dồn lực cứu dân. Mong cơ quan chức năng tiếp tục có thông tin chính xác hơn nữa về tình hình bão đổ bộ", ông Hồ Quang Bửu cho biết.

Sau khi nghe một số tỉnh như Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam báo cáo tình hình, công tác ứng phó với bão số 4, Phó Thủ tướng yêu cầu họp xuyên đêm để trực tiếp ứng phó, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn do bão gây ra. Cuộc họp có thể từ 1 giờ đến 3 giờ sáng để nắm bắt tình hình trực tiếp, nhằm đảm bảo công tác ứng phó với bão tại từng địa phương. Khi bão vào, nếu có những chỗ vỡ đê, sập nhà, phải huy động tập trung lực lượng để xử lý các sự cố, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, Nhà nước.