Trong khuôn khổ Hội báo, Ban tổ chức và Hội đồng Giải thưởng đã chấm và quyết định trao 2 giải A, 4 giải B, 8 giải C, 11 giải Khuyến khích đối với giải Chương trình Phát thanh - Truyền hình Tết ấn tượng; trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 5 giải Khuyến khích đối với giải Giao diện báo điện tử Tết ấn tượng; trao 1 giải A, 5 giải B, 7 giải C, 22 giải khuyến khích đối với giải Bìa báo Tết ấn tượng; trao 2 giải A, 4 giải B, 9 giải C và 24 giải khuyến khích đối với giải gian trưng bày ấn tượng…

Và như một nét đẹp truyền thống, sau lễ bế mạc, toàn bộ ấn phẩm tham dự Hội Báo sẽ được trao tặng cho các chiến sĩ hải quân và biên phòng.