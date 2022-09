Hiện sức gió đang tăng dần kèm theo mưa to. Trước diễn biến phức tạp của bão, tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản nghiêm cấm tất cả người dân tại Lý Sơn ra khỏi nhà sau 10 giờ trưa nay để đảm bảo an toàn. Phân công lực lượng trực 24/24 để xử lý tình huống xảy ra khi bão đổ bộ vào Lý Sơn.



Clip mưa bắt đầu to kèm gió lớn ở đảo Lý Sơn trong sáng 27-9

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT-TKCN) huyện Lý Sơn phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền vận động người dân khẩn trương chằng chống nhà cửa thu hoạch hoa màu, đồng thời hướng dẫn các chủ phương tiện tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, lai dắt 51 lồng bè nuôi trồng thủy sản vào bờ để đảm bảo an toàn. Nghiêm cấm tất cả tàu thuyền không được ra khơi trong điều kiện gió to sóng lớn. Đến thời điểm này, toàn bộ tàu thuyền của ngư dân đã vào nơi tránh trú an toàn.

Clip biển ở Lý Sơn có sóng to, gió lớn

Một số hình ảnh lực lượng bộ đội ở Lý Sơn giúp dân đối phó với bão Noru: