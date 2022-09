Dự báo khoảng tối và đêm nay 25-9, bão Noru sẽ đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 4. Bão di chuyển nhanh, hướng vào khu vực miền Trung nước ta.

Vào lúc 13 giờ chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp với các tỉnh, thành từ Thanh Hoá đến Bình Thuận; các bộ ngành để chủ động ứng phó bão rất mạnh đang huớng thẳng vào khu vực miền Trung.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 25-9, vị trí tâm bão Noru ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 123,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 250 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183 km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Noru di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào Biển Đông. Đến 10 giờ ngày 26-9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 118,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 740 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Noru di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km. Đến 10 giờ ngày 27-9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 140 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 đến 48 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,5 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào đất liền khu vực Trung Trung Bộ. Đến 10 giờ ngày 28-9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, trên đất liền Thừa Thiên - Huế đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88 km/giờ), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, từ khoảng chiều 25-9, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-13, giật cấp 16; sóng biển cao từ 6-8 m, vùng gần tâm bão sóng biển cao từ 8-10 m; biển động dữ dội.

Hiện nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 24-9 đến 8 giờ ngày 25-9 có nơi trên 80 mm như: Nga Sơn (Thanh Hóa) 92,2 mm, Tân Lạc (Nghệ An) 119,6 mm, thị trấn P Rao (Quảng Nam) 121 mm, Hương Trà (Thừa Thiên Huế) 88 mm, Sơn Tân (Quảng Ngãi) 90 mm, Nhơn Tân (Bình Định) 105,2 mm, Cà Lúi (Phú Yên) 101,2 mm, Ia Broai (Gia Lai) 116,2 mm,…