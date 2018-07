Bão sắp đổ bộ, mưa to sóng lớn, nhiều du khách vẫn lao xuống biển Cửa Lò tắm

18/07/2018 19:10

Chiều ngày 18-7, do ảnh hưởng của bão số 3 sắp đổ bộ, tại thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) có mưa to, biển Cửa Lò xuất hiện sóng lớn.

Có mặt tại bãi biển Cửa Lò, phóng viên Báo Người Lao Động đã chứng kiến hàng trăm du khách đã bất chấp nguy hiểm đến tính mạng lao xuống biển tắm trong lúc mưa to sóng lớn.



Sau đây là hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại cảnh nhiều du khách bất chấp nguy hiểm tắm biển trước khi bão số 3 đổ bộ:

Bất chấp mưa to, sóng lớn, nhiều du khách vẫn xuống biển tắm

Có nhiều em nhỏ cũng xuống biển giỡn sóng

Biển đục ngầu nhưng nhiều người dân vẫn xuống tắm.

Du khách đi dạo trên biển vào chiều ngày 18-7

Tranh thủ chụp ảnh trên bãi biển

Trời mưa mỗi lúc một to nhưng vẫn có thêm du khách ra biển





Phóng sự ảnh: Đức Ngọc