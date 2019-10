Bão số 5 hoành hành tại Bình Định

Theo ghi nhận của phóng viên tại tỉnh Bình Định, khoảng 19 giờ đêm 30-10, gió bắt đầu mạnh lên, rít từng hồi, dấu hiệu cho thấy cơn bão số 5 sắp đổ bộ vào đất liền địa phương này.



Thời điểm này, một số nơi ở các huyện Phù Mỹ, huyện Phù Cát, huyện Tuy Phước, thị xã An Nhơn... bắt đầu cúp điện.

Đã có cây xanh ngã đổ trên đường phố Quy Nhơn

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, gió mạnh lên đỉnh điểm khoảng cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, cấp 11, quật đổ nhiều cây xanh trên địa bàn nhiều huyện, thị xã An Nhơn, nhiều nhất là TP Quy Nhơn. Thời điểm này, điện cúp trên diện rộng ra cả địa bàn tỉnh Bình Định, một số nơi không bị cúp thì điện lên xuống chập chờn. Tại khu vực neo đậu tàu thuyền ở cảng Quy Nhơn (TP Quy Nhơn), 5 tàu hàng đang đậu ở đây đã bị gió bão thổi tuột dây neo, trôi ra xa bờ. Trước tình hình trên, các tàu buộc phải nổ máy để chống chọi với gió bão, tránh bị kéo đứt dây neo khiến tàu trôi ra xa hơn.

Tàu cá đứt dây neo ở Cảng Quy Nhơn

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động vào lúc 21 giờ cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu cho biết thời điểm này tâm bão bắt đầu đến Bình Định. "Thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra đã có nhưng giờ này chưa thể thống kê được. Hiện tôi đang ở cảng Quy Nhơn để chỉ đạo việc xử lý 5 tàu hàng bị tuột khỏi dây neo".

Tại Phú Yên, gió liên tục mạnh lên, giật dữ dội, mưa mỗi lúc càng to, sóng biển dâng cao tấn công vào các khu dân cư ven biển.

Đến 21 giờ tối 30-10, ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Phú Yên, xác nhận với Báo Người Lao Động bão số 5 đã cập bờ biển tỉnh này. Khu vực bị thiệt hại nặng nhất là thị xã Sông Cầu.

Có mặt tại thị xã Sông Cầu tối 30-10, phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận từ chiều 30-10, mưa ở đây đã rất lớn. Mưa kéo dài suốt đến hiện nay. Đến 20 giờ đêm 30-10, gió bắt đầu rít từng cơn. Mỗi lúc 1 mạnh. Đến 20 giờ 55 phút, gió giật mạnh và kéo dài đến 22 giờ. Sau đó dịu lại. Trong cơn bão này gió lại giật từ hướng tây. Vì vậy nhiều nhà không chằng néo cửa hướng tây nên đã bị gió giật mang theo mưa tràn vào nhà, hư hỏng đồ đạt rất nhiều.





Bão số 5 đổ bộ vào Phú Yên

Tại thị xã Sông Cầu gió to đã làm mất điện ở 6 xã phía Bắc như Xuân Hải, Xuân Thịnh, Xuân Bình, Xuân Lộc, Xuân Cảnh, Xuân Hòa. Nhiều cây cối đã bắt đầu ngã đổ. Tại huyện Tuy An, ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện cũng cho biết 10 xã huyện này cũng đang bị cúp điện do gió giật ngã cây.

Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, cho biết bão đã gây nên sự cố mất điện ở các xã trên diện rộng. Nhiều nhà cửa nơi đây đã bị gió giật tốc mái.

Ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Đến thời điểm này, theo ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, chưa có thiệt hại về người.



Đến 21 giờ, tại Quảng Ngãi chỉ có mưa lớn. Vùng biển Lý Sơn gió giật cấp 7, cấp 8...