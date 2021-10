Bão số 7 đổ bộ lúc triều cường, mực nước dâng và sóng cao nên các địa phương cần kiểm tra hệ thống đê kè biển và lưu ý khu dân cư và khu vực nuôi trồng thủy hải sản trong tầm ảnh hưởng của bão. Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình đã sẵn sàng phương án sơ tán 260.722 người dân khu vực ven biển.



Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, trong ngày 7 và 8-10, tại Quảng Nam có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, có nơi cao hơn 250 mm. Do mưa lớn, một số thủy điện tại thượng nguồn đã phải xả lũ điều tiết xuống hạ du khiến một số khu vực thấp trũng gần sông Vu Gia, Thu Bồn bị ngập sâu. Tại huyện Đại Lộc, nhiều khu vực bị ngập sâu gây chia cắt giao thông như khu vực Ba Khe, chợ Hà Tân (xã Đại Lãnh), cầu Chính Cửu (xã Đại Hiệp), cầu Ngoại Thương, cầu Hòa Đông (thị trấn Ái Nghĩa)... Mưa lũ đã gây thiệt hại về người ở Quảng Nam. Theo đó, khoảng 4 giờ ngày 8-10, 5 người dân ở thôn Lệ Bắc (xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên) gánh hàng ra chợ từ thôn Lệ Bắc qua chợ La Tháp (xã Duy Châu) bị nước lớn từ thượng nguồn sông Thu Bồn đổ về, chảy xiết cuốn trôi cả 5 người. Bốn người may mắn níu được cây bói nên thoát nạn, riêng bà Hồ Thị Chín (SN 1956) bị nước cuốn mất tích.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, tính đến trưa 8-10, tỉnh Quảng Ngãi còn 169 tàu với 2.815 lao động đang hoạt động trên các vùng biển. Có 2 tàu với 11 lao động đang hoạt động ở trong vùng nguy hiểm. Đó là tàu QNg 94632TS (do ông Nguyễn Văn Toàn, ở huyện Đức Phổ) làm thuyền trưởng, trên tàu có 5 lao động và tàu QNg 98362 TS (do ông Trần Thanh Thu, ở huyện Đức Phổ) làm thuyền trưởng, trên tàu có 6 lao động, đều đang di chuyển xuống phía Đông Nam đảo Hoàng Sa để tránh trú bão. Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng biên phòng đang giữ liên lạc với 2 tàu này để tiếp tục hướng dẫn tàu di chuyển đến khu vực an toàn.

Do mưa lớn liên tục trong mấy ngày qua, tại 74 hồ tràn tự do đã đạt dung tích 100%. Đây là các hồ tràn có dung tích nhỏ do các huyện và công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh quản lý, vận hành. Các hồ lớn như hồ chứa nước Nước Trong hiện chỉ mới đạt khoảng 57,4%; hồ thủy điện Đakđrinh đạt khoảng 46,7%.

Để chủ động phòng chống bão số 7, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành công điện đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố ven biển, đảo và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục theo dõi diễn biến bão số 7; duy trì thông tin liên lạc và yêu cầu các phương tiện tàu, thuyền khẩn trương di chuyển tránh trú bão; sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân ở vùng có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét, vùng trũng thấp; đồng thời duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.