Cảnh báo mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Từ chiều 13-10 đến ngày 14-10, ở khu vực Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm/đợt; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-250 mm/đợt, có nơi trên 300 mm/đợt. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Từ ngày 15-10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nên ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to.