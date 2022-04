Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo An toàn, an ninh mạng quốc gia vào ngày 7-4. Ảnh: NHẬT BẮC

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên không gian mạng, đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực bảo đảm an toàn, an ninh mạng... đạt kết quả tích cực. Theo báo cáo của Liên minh Viễn thông quốc tế công bố năm 2021, Việt Nam xếp thứ 25/194 quốc gia, vùng lãnh thổ, thứ 7 khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thứ 4 trong ASEAN về an toàn, an ninh mạng. Thủ tướng yêu cầu các thành viên BCĐ, Bộ Công an với vai trò là Cơ quan Thường trực BCĐ, Văn phòng BCĐ an toàn, an ninh mạng quốc gia... khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn, an ninh mạng, nhất là khi tình hình chính trị thế giới thời gian tới diễn biến phức tạp.



Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ tích cực chủ động bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, đóng góp vào hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và thế giới; nghiên cứu thành lập Hiệp hội An ninh mạng quốc gia...