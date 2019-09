Ngày 23-9, Công an huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dầu DO giả liên tỉnh quy mô lớn tại địa phương.



Công an huyện Bình Sơn bắt giữ 3 nghi phạm gồm: Nguyễn Minh Hiệp (70 tuổi, ngụ quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Môi trường Dung Quất; Bùi Đình Chương (ngụ huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Đình Chương và Nguyễn Thanh Phong (43 tuổi, ngụ TP Cần Thơ).

Công an làm việc với những người liên quan. Ảnh: T.S

Trước đó, tối 21-9, Công an huyện Bình Sơn bất ngờ đột kích vào kho hàng của Công ty Đình Chương (tại xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn). Tại đây, lực lượng cảnh sát bắt quả tang nhóm người đang sử dụng ống dẫn chiết chất lỏng từ một xe bồn có chứa dầu DO của Công ty Đình Chương để pha trộn. Kiểm tra tại chỗ, công an phát hiện 3.000 lít dầu trên xe bồn này là dầu giả, không có giấy tờ chứng minh.

Ông Bùi Đình Chương (phải) bị tạm giữ. Ảnh: T.S

Mở rộng điều tra, Công an huyện Bình Sơn khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty TNHH môi trường Dung Quất (ở thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn) và phát hiện nhiều thiết bị để sản xuất dầu giả, nhiều loại hóa chất, hơn 10 khối dầu giả thành phẩm, nhiều dụng cụ, phương tiện để thực hiện sản xuất, mua bán dầu giả.

Đường dây sản suất dầu DO giả bị đánh sập. Ảnh: T.S

Thượng tá Phạm Quốc Việt, Phó Công an huyện Bình Sơn, cho biết qua theo dõi, công an phát hiện các đối tượng đã liên kết với nhiều người đi thu mua nhớt thải từ nguồn phế liệu, hóa chất như H2SO4, NaOH... đưa về dùng công nghệ nấu, chưng cất, pha trộn giữa dầu DO thật và giả theo tỉ lệ 1:10... để bán ra thị trường.

Theo khai nhận bước đầu của các nghi phạm, đường dây sản xuất dầu giả này bắt đầu sản xuất từ tháng 8-2008. Sau khi có sản phẩm, các nghi phạm thuê xe chở đi bán, giao hàng nhiều nơi với khối lượng hàng trăm ngàn lít dầu giả, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.