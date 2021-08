Sáng 4-8, Thượng tá Nguyễn Đức Thành - Phó trưởng Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa -cho biết trong quá trình phòng chống tội phạm, 1 cán bộ Công an phường Vĩnh Hải, 1 cán bộ Cảnh sát Cơ động (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động - Bộ Công an) cùng 4 dân quân phường Vĩnh Hải phải cách ly phòng chống dịch vì 2 nghi phạm dương tính với SARS-CoV-2.

Chốt phòng dịch ở Nha Trang được dân quân và công an đóng giữ

Trước đó, trưa 3-8, tổ công tác thuộc Công an phường Vĩnh Hải phối hợp với Cảnh sát Cơ động thuộc Tiểu đoàn 2 phát hiện và truy bắt 2 nghi phạm trộm cắp tài sản. Hai đối tượng bị dân quân phường Vĩnh Hải đang trực chốt phòng dịch cùng lực lượng công an khống chế.

Lực lượng chức năng xác định 2 đối tượng này là Liêu Ngô Trường Duy (SN 1994) và Trần Lê Long (SN 1985), cùng trú tại TP Nha Trang. Khi được test, cả 2 đều dương tính với SARS-CoV-2. Hai nghi phạm này cũng đã được đưa tới một cơ sở y tế để chữa trị.