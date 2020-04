Chiều 12-4, nguồn tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh và Công an TP Bạc Liêu vừa phối hợp kiểm tra tiệm game bắn cá 7171 (khóm 4, phường 2, TP Bạc Liêu). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 16 người đang say sưa chơi game bắn cá, vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

16 người đang say sưa chơi game bắn cá (Ảnh: Cơ quan công an)

Trong đó, có 2 đối tượng Nguyễn Vũ Linh (30 tuổi; ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) và Nguyễn Tuấn Em (31 tuổi; ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) đang bị cơ quan công an ra lệnh giữ người trong tình trạng khẩn cấp vì có liên quan đến hành vi "trộm cắp tài sản".