Ngày 3-4, tin từ Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, cho biết vừa triệt xóa tụ điểm đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền quy mô lớn ở địa phương và đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.



Cơ quan chức năng xác định có 15 đối tượng chạy trốn khỏi hiện trường. Ảnh: K.D

Theo đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, Công an xã Kiên An nhận được tin báo tại con hẻm nhỏ thuộc khu vực ấp Phú Thượng 1, xã Kiến An, huyện Chợ Mới có rất nhiều người tham gia đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người để phòng, chống dịch Covid-19. Ngay sau đó, lực lượng chức năng thuộc Công an huyện Chợ Mới phối hợp cùng Công an xã Kiến An ập vào bắt quả tang 30 người có liên quan. Tuy nhiên, có khoảng 15 đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ số tiền đặt tài xỉu là 200.000 đồng, 1 cái cân, 3 cặp cựa sắt, 10 cuộn băng keo đã qua sử dụng, 11 điện thoại di động các loại và 5 xe máy cùng với nhiều tang vật khác có liên quan.

Ngoài ra, khi khám xét trên người những đối tượng này, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm gần 57 triệu đồng.