Chiều 24-2, thông tin từ Công an huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) xác nhận đã bắt được đối tượng cướp táo tợn vừa xảy ra trên địa bàn và đang lấy lời khai đối tượng.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng cướp táo tợn có tên Trần Vương Phong (quê quán Giao Thủy, tỉnh Nam Định, đang thường trú tại xã Đar Sa, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng). Tại cơ quan công an, đối tượng Phong khai nhận có điều khiển xe con hiệu Vinfast màu đỏ, (do đối tượng này thuê) đã giật túi xách của 2 mẹ con để lấy 1 triệu đồng. Trong túi xách còn có gì nữa thì đối tượng này không biết.

Ngoài ra, đối tượng Phong còn khai nhận hung khí là con dao đối tượng dùng uy hiếp đã vứt ở dọc đường. Sau đó, đối tượng Phong ghé cây xăng Đa Nhim đổ 500.000 đồng xăng và ra TP Đà Lạt để trả xe thì bị Công an Lâm Đồng bắt giữ.

Nhiều người dân tập trung gần hiện trường vụ cướp.

Trưa nay, trên mạng xã hội facebook có tên Tram Phuong Doan xuất hiện dòng trạng thái khiến người dân và du khách hoang mang "Ai đi Đà Lạt cẩn thận, mình mới gặp 1 vụ cướp, gần khu vực công viên ZooDoo. Chị đi xe biển số 59 chở theo con trai đi chơi thì bị 1 chiếc ô tô 4 chỗ màu cam biển số 49A-299.63 cứa dao vào cổ và cướp hết tài sản của chị. Hiện đang giúp chị báo công an, anh em cẩn thận nha".

Cũng theo Công an huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), nhận được tin báo của người dân thì vụ việc xảy ra khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay, đến hơn 11 giờ cùng ngày thì Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an huyện Lạc Dương tóm gọn đối tượng tại khu vực gần cây xăng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Lạt.