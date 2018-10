Bắt đối tượng dùng Facebook kích động người dân biểu tình

10/10/2018 17:30





Chiều 10-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với đối tượng Lê Minh Thể (55 tuổi; ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy) để điều tra về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Lê Minh Thể (cầm viết) lúc bị bắt. Ảnh do công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2017 đến nay, Thể lập nhiều tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ, bình luận các nội dung xuyên tạc những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước.

Ngoài ra, Thể còn nói xấu chế độ, chính quyền các cấp và lãnh đạo Đảng, nhà nước.

Đặc biệt, từ tháng 6-2018, Thể thường xuyên lên mạng xã hội Facebook để kết nối với các đối tượng phản động ở trong và ngoài nước phát trực tiếp các video (livestream) kêu gọi, kích động người dân tham gia biểu tình phản đối dự thảo Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Thể đã gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước và lãnh đạo Trung ương và địa phương; gây hoài nghi trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

CA LINH