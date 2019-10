Chiều 19-10, thượng tá Nguyễn Công Đỉnh, Phó phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Long An cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự tên Phan Hữu Phước (36 tuổi), ngụ ấp 5, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức (Long An) về hành vi cướp giật tài sản. Đây là đối tượng chuyên ăn hàng một mình trên tuyến giao thông nhiều tháng gần đây ở một số địa bàn Long An và Tiền Giang.

Đối tượng Phan Hữu Phước bị bắt qủa tang trên đường gây án

Theo hồ sơ, khoảng 7 giờ ngày 18-10, Phước chạy mô tô vào tuyến đường vắng ở TP. Tân An tìm cơ hội để giật tài sản người đi đường. Khi qua địa phận phường 4 thấy phụ nữ điều khiển xe treo giỏ xách phía trước. Giả vờ hỏi thăm đường đi, lợi dụng nạn nhân mất cảnh giác tên Phước giật giỏ xách có 3,1 triệu đồng cùng giấy tờ, sau đó tăng tốc qua cầu Tân An tiếp tục rẽ về hướng huyện Tân Trụ.

Nghe truy hô, người dân cùng công an truy đuổi quyết liệt, tên cướp vừa vượt khỏi cầu Tổng Uẩn thuộc xã Nhơn Thạnh Trung, TP. Tân An cách nơi gây án hơn 5 cây số bị bắt quả tang cùng tang vật Nghi phạm khai nhận thực hiện thành công 19 vụ cướp giật tài sản, trong đó ở TP. Tân An, huyện Thủ Thừa, Bến Lức, Châu Thành (Long An) 17 vụ, tỉnh Tiền Giang 2 vụ, vòng vàng và tiền tổng cộng trên 100 triệu đồng.

Tên cướp giật đã có 3 tiền án về tội lừa đảo, cướp giật và trộm cắp tài sản. Lần vào tù mới nhất là năm 2014 với bản án trộm cắp tài sản.