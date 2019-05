Bắt đối tượng vận chuyển gần 7kg ma túy qua biên giới

12/05/2019 20:16

Tối 12-5, Ông Bùi Văn Hiệu, Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng, cho biết Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An phối hợp với Công an huyện Vĩnh Hưng tiến hành khám xét nơi ở của Trương Quốc Cường do bị bắt quả tang trên đường vận chuyển ma túy bên kia biên giới sang huyện Vĩnh Hưng.

Công an đang khám xét nơi ở của Trương Quốc Cường

"Công tác khám xét vẫn còn đang thực hiện, các lực lượng có mặt bảo vệ bên ngoài để trinh sát làm nhiệm vụ" - ông Hiệu nói.

Trước đó, khoảng 18 giờ cùng ngày, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biên giới, trinh sát biên phòng phát hiện Cường từ Campchia đi qua địa phận xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra hành chính, trinh sát biên phòng phát hiện Cường cất giấu 20 bánh nghi heroin (trọng lượng gần 7kg). Xác định đây là số ma túy lớn, các trinh sát phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với Công an huyện Vĩnh Hưng đưa Cường về nhà để tiến hành khám xét và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp.

Bước đầu, Cường thừa nhận lượng ma túy trên được vận chuyển từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ.

Ông Bùi Văn Hiệu cho biết Cường sống ở địa phương lâu năm, chưa có bất kỳ biểu hiện nghi vấn nào.

Tin-arh: H.Minh