Bắt được đối tượng sử dụng súng, mìn cướp 40 triệu đồng ở Đà Nẵng

Chiều 14-1, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức họp báo, trả lời nhiều vấn đề được dư luận quan tâm trong thời gian qua.



Theo đó, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết qua 7 tiếng truy xét và khoảng 16 giờ 50 phút ngày 14-1, Công an TP đã bắt được đối tượng cướp 40 triệu trong cửa hàng Viettel ở đường Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu TP Đà Nẵng. Theo đó, đối tượng quê tỉnh Quảng Nam và bị công an bắt khi đang lẩn trốn ở huyện Núi Thành của tỉnh này.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng

Vụ việc này xảy ra vào khoảng 12 gờ ngày 13-1, một đối tượng đã dùng hung khí nghi là súng và mìn tự chế xông vào cửa hàng. Lúc này bên trong đó một nữ nhân viên và một nam bảo vệ nhưng người này đã đi vệ sinh. Đối tượng đã lợi dụng thời điểm trên khống chế nữ nhân viên lấy 40 triệu đồng. Thiếu tướng Viên cho biết sự việc diễn ra rất nhanh và từ trước đến giờ TP Đà Nẵng chưa từng xảy ra vụ cướp nào như trên.

Đối với vụ việc hai vợ chồng bị dây điện rơi xuống đường khiến người chồng tử vong xảy ra ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng vào ngày 10-12-2018, Thiếu tướng Viên cho biết cơ quan công an đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Bị can là Nguyễn Quang Hiển, công tác tại Công ty Điện chiếu sáng TP Đà Nẵng bị khởi tố vì tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cửa hàng Viettel, nơi xảy ra vụ dùng súng cướp 40 triệu đồng

Về vụ việc vợ con tử vong, chồng nguy kịch khi đi du lịch xảy ra vào 15-9-2018 tại khách sạn Hilary, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Thiếu tướng Viên cho biết hiện tại chưa có kết quả điều tra và bày tỏ mong muốn dư luận thông cảm.

Theo Giám đốc Công an Đà Nẵng, cơ quan chức năng đã qua một lần giám định với tất cả các mẫu vật lấy từ bên trong khách sạn kể cả mẫu không khí. "Qua đó, Viện Giám định Pháp y cũng xác định có dấu hiệu độc tố nhưng không xác định được tên độc tố. Hiện tại, Hội đồng quốc gia đang chuẩn bị giám định lần hai, hy vọng sẽ có kết quả để công an có hướng điều tra vụ việc" – Thiếu tướng Viên cho hay.

Cũng theo Giám đốc Công an Đà Nẵng, hiện nay khoa học phát triển mạnh nhưng trong lịch sử y học và kỹ thuật hình sự cũng có nhiều vụ việc mà các nước tiên tiến vẫn không xác định được nguyên nhân.







