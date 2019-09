Ngày 19-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Khánh (SN 1979, trú tại tổ 10, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) để điều tra về hành vi dùng dao giết vợ là chị Hồ Thị Tâm (SN 1985).

Theo đó, thời gian gần đây giữa Khánh và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Khánh nghi ngờ chị Tâm ngoại tình với người khác. Tối 2-9, Khánh về nhà thì không thấy vợ đâu. Khoảng 21 giờ cùng ngày, chị Tâm đi làm tóc về thì Khánh tra hỏi và 2 vợ chồng lại cãi vã.

Hiện trường nơi Khánh ra tay giết hại vợ

Khánh đã dùng dao đe doạ khiến chị Tâm đưa hai con sang nhà hàng xóm tránh mặt. Sau đó, Khánh sang xin lỗi rồi đưa mẹ con chị Tâm về nhà ngủ. Chị Tâm và 2 con ngủ chung một phòng, Khánh ngủ riêng ở phòng khác.

Tuy nhiên, thấy chị Tâm không ngủ ngay mà nói chuyện điện thoại với ai đó nên Khánh nổi cơn ghen. Tới khoảng 6 giờ sáng 3-9, Khánh tiếp tục thấy chị Tâm nói chuyện điện thoại. Khi chị Tâm đi vào nhà tắm thì Khánh đi theo sau, lấy dao trong nhà bếp chém nhiều nhát làm chị Tâm tử vong tại chỗ. Thấy vợ chết, Khánh cũng tự tử nhưng được phát hiện, đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án để điều tra vụ việc. Do Khánh bị thương nặng nên sau khi điều trị ổn định, tỉnh táo, cơ quan công an mới khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam.