Ngày 21-5, ông Nguyễn Ngọc Nha - Phó chủ tịch UBND phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang làm rõ việc người mẹ đã tự ý đến phường khai tử cho con trai 3 tuổi vẫn còn sống và chỉ đạo thu hồi giấy khai tử không đúng này.



Giấy khai tử của cháu N.H.L

Trước đó, bà T.T.N.P. đã đến phường Tân An làm thủ tục khai tử cho cháu N.H.L. (SN 2019, con trai bà P.). Bà P. khai cháu L. mất vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 4-5 do bệnh viêm phổi và chết tại nhà chứ không phải ở bệnh viện hay cơ sở y tế. Bà P. có hộ khẩu ở phường Tân An nhưng hiện tạm trú tại phường Tân Lợi và được phường Tân An cấp giấy khai tử cho cháu bé vào ngày 11-5.

Đến tối 19-5, bất ngờ người cha của cháu L. đã đăng thông tin lên mạng xã hội Facebook về việc cháu L. còn sống nhưng bị mẹ khai tử.

Ông Nguyễn Ngọc Nha (người ký giấy khai tử) cho biết cán bộ tham mưu của phường trình bày việc bà P. đến phường khai tử cho con trai và có mang theo các giấy tờ tùy thân liên quan. Tại phường, bà P. khóc lóc, mặt lộ rõ vẻ đau buồn và có ký cam kết những gì khai là đúng sự thật.

Phó Chủ tịch UBND phường Tân An cũng xác định cán bộ tham mưu đã sơ suất không gọi cho trưởng khối xác nhận lại mà đã trình ký. Tuy nhiên, người đi khai tử là mẹ ruột và thời điểm này bà P. tỏ vẻ đau buồn, tang gia bối rối nên cán bộ tham mưu cũng tin tưởng.



"Công an phường Tân Lợi đã mời bà P. đến làm việc thì bà này thừa nhận đã ly hôn với chồng cũ và cả hai vẫn thường mâu thuẫn, xích mích. Bà P. cho rằng mình bị chồng đánh đập nên đã khai tử cho con trai và gửi giấy khai tử cho chồng cũ báo tin để ngăn không cho người này gặp con nữa. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ mục đích thưc sự của bà P. có đúng như vậy hay không" - ông Nha nói.