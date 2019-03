Bất ngờ nguyên nhân nước kênh nổi bọt, chảy đến đâu cá chết trắng

01/03/2019 08:45

Ngày 1-3, Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, cho biết đã xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến tình trạng nước kênh thủy lợi bất ngờ nổi bọt khiến cá chết trắng.



Theo đó, qua điều tra, công an xác định khoảng 17 giờ ngày 25-2, ông Đoàn Ngọc Mai (SN 1974, thôn Phú Mỹ, xã Tam Phước) đưa một thùng phuy màu đen có chứa chất lỏng bên trong đến bờ kênh thủy lợi N10A đoạn chảy qua xã Tam Phước (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) để súc rửa, lấy phuy sử dụng.

Bọt nổi trắng cả dòng kênh

Súc rửa xong, ông Mai mang thùng phuy về nhà cất giữ. Sau đó, nghe thông tin trên loa truyền thanh xã thông báo về hiện tượng kênh thủy lợi sủi bọt trắng, có cá chết, ông Mai nghĩ có thể nguyên nhân xuất phát từ hành động vô ý đổ dung dịch còn sót lại trong thùng phuy xuống kênh nên đã đến cơ quan công an trình báo.

Video: Bọt nổi trắng xóa, chảy đến đâu cá chết đến đó (Nguồn: Facebook Nhat Dong)

Theo ông Mai, tháng 8-2018, ông thấy chiếc thùng phuy công nhân vứt bỏ lại trong quá trình sửa chữa đường ĐT615 nên đã đưa về nhà. Chiếc thùng phuy này có dung tích 400 lít. Thời điểm ông Mai đưa về nhà, trong thùng chứa một nửa dung tích dung dịch nhưng ông Mai không biết đó là chất gì.

Ông Mai cho biết thêm, vào chiều 25-2, khi ông đưa đi súc rửa thì thấy dung dịch có màu vàng, mùi khét, gặp nước thì sủi bọt và làm đục nước.

Cá, gà chết nổi trắng kênh

Lãnh đạo Công an huyện Phú Ninh cho biết công an đang thu giữ chiếc thùng phuy trên để tiếp tục xác minh, điều tra nguồn gốc dung dịch chứa bên trong. Vị này cho hay trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan thế nào tùy thuộc vào việc xác định nguồn gốc và cũng như chủng loại hóa chất đó là gì. Công an cũng xem xét, cân nhắc trong việc xử lý đối với người vô tình gây ra hiện tượng cá chết vừa qua.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 17 giờ ngày 25-2, trên kênh N10A đoạn chảy qua địa phận xã Tam Phước, Tam An (huyện Phú Ninh) bất ngờ xuất hiện một lớp bọt màu trắng xóa (giống như bọt xà phòng) dài khoảng 300 m, dày khoảng 10 cm, phủ kín mặt kênh, bốc mùi nồng nặc rất khó chịu.

Một số người dân cho biết dòng bọt trắng xóa xuất phát từ địa phận xã Tam Phước, phía đầu nguồn của kênh N10A. Lớp bọt theo dòng nước trôi dần về phía cuối kênh, bọt trôi đến đâu cá chết đến đó.

Tr.Thường