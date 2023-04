Tối 12-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng Ngô Văn Tiếp (36 tuổi, ngụ xã Ia Lâu, huyện Chư Prông).



Đối tượng Ngô Văn Tiếp là nghi phạm sát hại vợ cũ là chị Nguyễn Thị Hiền (36 tuổi) tại nhà trọ trên địa bàn xã Ia Lâu vào đêm 10-4.

Sau khi gây án, Tiếp điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Chị Hiền sau đó được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trước khi tới bệnh viện. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tử vong với 13 vết thương trên cơ thể.

Đối tượng Ngô Văn Tiếp

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định truy tìm đối tượng Ngô Văn Tiếp và đề nghị công an các tỉnh, thành phố trong cả nước và công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai phối hợp truy tìm.

Đến tối 12-4, qua công tác trinh sát, lực lượng công an đã phối hợp bắt giữ Ngô Văn Tiếp khi đối tượng đang lẩn trốn ở địa bàn huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

Sau khi gây án, đối tượng Ngô Văn Tiếp lái xe máy rời khỏi hiện trường

Được biết, Tiếp và chị Hiền là vợ chồng, có 2 con nhưng đã ly hôn gần một năm nay. Trong quá trình sống chung, 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Tiếp nghi ngờ vợ mình có người đàn ông khác.