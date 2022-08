Ổn định trật tự trong tòa nhà TCP



* Phóng viên: Ông có thể khái quát những nguyên nhân khiến tình trạng phương tiện đón trả khách bát nháo trong sân bay diễn ra nhiều năm nay?

- Ông VÕ KHÁNH HƯNG: Có nhiều nguyên nhân. Trong đó, do thiếu xe tại một số thời điểm nhất định khiến cầu vượt cung, như những ngày cuối tuần, buổi tối - thời điểm những chuyến bay hạ cánh cùng lúc. Nhiều tài xế lợi dụng nhu cầu di chuyển của hành khách tăng nên không thực hiện tốt công việc của mình như tự ý tắt app để làm giá, chê tuyến đường ngắn rồi ra giá với hành khách, điều này tạo nên hình ảnh không đẹp trong sân bay khiến hành khách phàn nàn.

Ông VÕ KHÁNH HƯNG

Chưa kể, việc phối hợp giữa đơn vị quản lý sân bay và nhà xe TCP trong điều phối giao thông, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa hiệu quả. Lẽ ra lúc khách đông, đơn vị quản lý nhà xe TCP phải tăng cường điều phối, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhà xe, hành khách để giữ gìn trật tự hoặc lực lượng an ninh sân bay phải siết chặt kiểm tra, kiểm soát các tài xế taxi thực hiện chưa đúng quy định để nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời.

* Có khó khăn gì trong việc phối hợp giữa Sở Giao thông Vận tải (GTVT) và Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khiến công tác quản lý trật tự bên trong sân bay nhiều năm nay không hiệu quả, thưa ông?

- Cần nói rõ vai trò quản lý nhà nước trong sân bay thuộc về Cảng vụ Hàng không Miền Nam, điều này được khẳng định rõ trong buổi thị sát và làm việc đột xuất của Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn tại sân bay Tân Sơn Nhất vừa qua. Sở GTVT TP HCM và Công an quận Tân Bình là đơn vị phối hợp, thực hiện, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành.

Nhiều người đặt xe riêng chờ đợi trong sốt ruột

Mọi vấn đề diễn ra ở sân bay, nhà ga phía trong hay nhà xe TCP do Cảng vụ Hàng không Miền Nam quản lý, chịu trách nhiệm, còn những đường bên ngoài như đường A, đường B, đường C thì Sở GTVT quản lý nhà nước về giao thông. Hiện nay, lực lượng Thanh tra giao thông của Sở GTVT không chỉ giám sát trên các tuyến đường A, B, C mà từ ngày 5-8, lực lượng này phối hợp an ninh sân bay vào hẳn nhà xe TCP để cùng giám sát. Mục đích là khắc phục ngay những điều khiến người dân không hài lòng, làm sao dịp lễ 2-9 này phải thấy sự chuyển biến.

Về lâu dài, có thể lực lượng thanh tra giao thông sẽ phối hợp an ninh sân bay để ổn định trật tự trong tòa nhà TCP.

Tăng xe buýt, siết xử lý vi phạm đón/trả khách

* Các chuyên gia cho rằng đến lúc Sở GTVT đưa nhiều hơn phương tiện công cộng là xe buýt vào sân bay, ông nhận định thế nào?

- Tôi nghĩ rằng đến thời điểm hiện nay, việc tăng số tuyến, số chuyến và giảm thời gian giãn cách của tuyến xe buýt trong sân bay là cần thiết để đáp ứng nhu cầu của hành khách. Trước mắt, Sở GTVT đã tăng số chuyến của tuyến 152 và đang đề nghị đơn vị khai thác tuyến này tăng thời gian phục vụ sau 19 giờ, đây là thời điểm các chuyến bay hạ cánh nhiều.

Trong khi khu vực trạm xe buýt vắng lặng Ảnh: THU HỒNG

Ngoài ra, sẽ đưa tuyến 103 (Bến xe Chợ Lớn - Ngã tư Ga) thay vì đi thẳng đường Trường Sơn sẽ vòng vào sân bay đón khách, song song đó, giữa tháng 8 này sẽ khôi phục tuyến 109. Từ nay đến cuối năm, mở mới một số tuyến xe buýt vòng từ sân bay chở khách ra các trạm trung chuyển như Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, Công viên Gia Định nhằm giải tỏa khách bên trong sân bay.

* Ngoài đưa nhiều tuyến xe buýt vào sân bay, Sở GTVT có thêm giải pháp nào để ổn định trật tự sân bay lâu dài?

- Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, tôi cho rằng cần đẩy mạnh tuyên truyền và kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về đón/ trả khách.

Hiện nay, Sở GTVT đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP HCM tăng cường các bảng chỉ dẫn, hướng dẫn hành khách tiếp cận xe buýt trong sân bay cũng như đẩy mạnh thông tin về các tuyến xe buýt lên website của sở... Qua 2 tuần theo dõi, chúng tôi nhận thấy lượng hành khách đi xe buýt tại sân bay tăng hơn trước, đây là tín hiệu vui và sẽ được trung tâm phát huy trong thời gian tới.

Ngoài ra, Sở GTVT xác định việc kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm đón/ trả khách bên trong sân bay phải thực hiện thường xuyên, lâu dài, đặc biệt là Sở GTVT sẽ tăng cường kiểm tra các xe công nghệ tắt app, ngoài việc xử lý sẽ gửi thông tin về cho hãng - đề nghị có biện pháp chấn chỉnh nghiêm.