Sáng 29-10, Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết đang tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng, gồm: Hoàng Văn Bốn (SN 1984) và Ngô Đình Phước (SN 1992, cùng trú tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh) vì đã có hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi.



Ảnh minh họa

Trước đó, vào 26-10, một số giáo viên đã dẫn cháu T. T. X. (SN 2005, trú tại xã Vạn Ninh) và cháu C. T. N. L. (SN 2005, trú tại xã Vạn Ninh) đang học Trường THCS xã Vạn Ninh đến Công an xã Vạn Ninh trình báo cháu X. bị Hoàng Văn Bốn và cháu L. bị Ngô Đình Phước nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Quảng Ninh đã phối hợp với Đồn Công an Nam Long, Công an xã Vạn Ninh nhanh chóng bắt nóng Phước và Bốn để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Bốn và Phước đã khai nhận nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với các bé gái. Cụ thể, nạn nhân của Bốn là cháu X., còn Phước đã hãm hại cháu L.

Liên quan vụ việc, ngày hôm qua (28-10), cơ quan điều tra Công an huyện Quảng Ninh đã cho các nạn nhân đi giám định mức độ tổn thương sức khỏe để phục vụ điều tra.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Quảng Ninh mở rộng, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.