Ngày 21-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ Trần Thanh Tuấn (SN 1988) và Nguyễn Thanh Long (SN 1991) - cùng ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang - để tiếp tục điều tra về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".



Nhóm 7 người lạ mặt đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi được Tuấn đưa đến khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Ảnh do Công an An Giang cung cấp

Thông tin ban đầu, vào tối 18-10, Tuấn được một đối tượng ở TP HCM điện thoại kêu rước 16 người để đưa sang Campuchia với giá 12 triệu đồng. Sau khi đưa về địa phương, Tuấn cho nhóm người lạ mặt này vào ở tạm trong phòng trọ tại xã Phước Hưng, huyện An Phú để chuẩn bị đưa đến khu vực biên giới giao lại cho một người Campuchia.

Lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện Tuấn đang vận chuyển người để giao lại cho Long đưa sang Campuchia. Ảnh do Công an An Giang cung cấp

Đến khoảng 18 giờ 20 phút ngày 19-10, Tuấn đưa những người đến thị trấn Long Bình để giao cho Long tìm cách đưa sang Campuchia nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Từ lời khai của Tuấn, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm nhóm người còn lại đang ở phòng trọ nên bàn giao toàn bộ cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú đưa đi cách ly theo quy định.

Nguyễn Thanh Long tại đã đến cơ quan công an đầu thú ngay sau khi "bạn đồng hành" bị bắt. Ảnh do Công an An Giang cung cấp

Hay tin Tuấn bị bắt, chiều 20-10, Long đến cơ quan công an đầu thú. Tuấn và Long còn khai trước đó đã đưa trót lọt 4 người khác xuất cảnh trái phép qua biên giới.