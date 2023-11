Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết từ sáng đến trưa ngày 23-11, thời tiết Nam Bộ nhiều mây, trời nắng gián đoạn. Có mưa rào nhẹ vài nơi trên các tỉnh Long An, Tiền Giang. Sáng sớm tại Bến Tre, Trà Vinh có mù nhẹ.

Vào thời điểm 8 giờ cùng ngày, thời tiết TP HCM nhiều mây, ít nắng, có mưa rào nhẹ cục bộ. Nhiệt độ lúc này khoảng 28 độ C, độ ẩm 94% gió nhẹ.

Ghi nhận tại TP HCM, từ sáng sớm đến trưa, trời bị bao phủ bởi lớp mù dày. Đến hơn 10 giờ 30, nhiều khu vực như quận Tân Bình, quận Gò Vấp, quận 5, quận 1, quận 3 vẫn còn hiện tượng này.

Bầu trời khu vực TP HCM trưa 23-11

Giải thích về hiện tượng mù này, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết do áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu, rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 4-7 độ vĩ bắc, gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh trên các vùng biển Nam Bộ.

"Khi độ ẩm từ biển được gió đông đẩy vào đất liền nên độ ẩm không khí cao, nhiệt độ không khí sáng sớm ở mức khá thấp nên hình thành lớp mù, một số chỗ có sương mù. Hôm nay TP HCM trời nhiều mây, nắng yếu nên lớp mù lâu tan" - ông Quyết phân tích.

Hiện tượng mù còn kéo dài từ đây cho đến cuối năm

Cũng theo ông Lê Đình Quyết, từ đây đến cuối năm, hiện tượng mù, sương mù như sáng nay sẽ diễn ra thường xuyên.

Theo dự báo, từ trưa đến chiều tối nay, thời tiết Nam Bộ trời nhiều mây, có lúc giảm mây, nắng gián đoạn. Trưa chiều đến tối có mưa rào và dông; cục bộ có mưa vừa, mưa to tập trung ở các tỉnh miền Tây. Nhiệt độ cao nhất tại miền Đông là từ 30-33 độ C, tại miền Tây là từ 29-32 độ C.

Trong những ngày tới, mưa có xu hướng gia tăng trở lại tại Nam Bộ và xảy ra diện rải rác (ở khoảng gần một nửa diện tích khu vực), có nơi mưa vừa, mưa to. Trời nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn.