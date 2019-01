Bé 3 tuổi tử vong ở trường mầm non: Do sợi dây rút áo ấm siết vào cổ ngạt thở

29/01/2019 16:00

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc đau lòng khiến cháu V. tử vong.

Chiều ngày 29-1, thông tin từ Công an huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) cho biết sau khi khám nghiệm, cơ quan công an xác định cháu Đ.V.T (3 tuổi) tử vong tại Trường Mầm non xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, là trong quá trình chơi cầu trượt thì sợi dây rút ở cổ áo khoác bị mắc kẹt vào ván cầu trượt, sau đó thắt ngang cổ khiến bé nghẹt thở và tử vong.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 14 giờ 30 ngày 28-1, sau bữa ăn phụ buổi chiều, các cô giáo của Trường Mầm non xã Tân Sơn cho các bé ra sân trường chơi. Một lúc sau, cô giáo phát hiện bé Đ.V.T (3 tuổi) có biểu hiện tím tái, khó thở nên lập tức sơ cứu rồi chuyển cháu đến trạm y tế xã cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong ngay sau đó.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, cho biết sau khi sự việc xảy ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé.

Tin - ảnh: Đức Ngọc