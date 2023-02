Ngày 15-2, UBND huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) vừa tiếp nhận vụ việc một bé gái chưa đủ 13 tuổi (trú tại xã An Bá, huyện Sơn Động) được phát hiện sinh con.

Theo thông tin ban đầu, ngày 11-2, UBND xã An Bá nhận tin báo về trường hợp em T.T.M.C. (SN 6-2010) mang thai và tự sinh con tại nhà tắm của gia đình.

Sau khi nắm vụ việc, UBND huyện Sơn Động đã giao công an huyện phối hợp chính quyền xã An Bá tiến hành làm việc, xác minh với gia đình em C.. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe nên tổ công tác chưa thể làm việc với em C..

Thông qua người thân, lực lượng chức năng được biết em C., nữ sinh vừa nghỉ học, có quan hệ tình cảm với một thiếu niên 17 tuổi, trú cùng xã.

UBND huyện Sơn Động cho biết toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc trên đã được chuyển tới Công an huyện Sơn Động để điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.